İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı açıklaması Açıklaması
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı açıklaması Açıklaması

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro hattının yapımını iptal etmediklerini, kredi bulmaları halinde çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro hattının yapımını iptal etmediklerini, kredi bulmaları halinde çalışmalara başlayacaklarını belirtti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre İmamoğlu, yapımı devam eden Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının Sancaktepe Şehir Hastanesi İstasyonu şantiyesinde incelemelerde bulundu.

İmamoğlu, belediyenin 4 milyar liranın üzerinde öz kaynağından metroların yapımına para ayırdığını belirterek, bu parayı inşaat çalışmaları süren 10 hata ayırdıklarını söyledi.

Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek Metro hattının bugünkü bedelinin 2,2 milyar lira olduğunu aktaran İmamoğlu, "Bizim totalde ayırdığımız öz kaynağın yarısını buraya ayırmamız gerekiyor ki burasını yapabilelim. Şu anki bütçemizin böyle bir gücü yok. Ama borçlandığımız takdirde yapabiliriz. Emek Hastanesi'nden başlayan; Sarıgazi, Taşdelen, Yenidoğan hattı ile ilgili süreci iptal etmiş değiliz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattındaki doldurma işlemlerinin de deprem ve çevreyle ilgili riskler sebebiyle yapıldığını ifade ederek, kredi bulmaları halinde bir ay içerisinde doldurulan yerlerin açılabileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Yenidoğan-Cumhuriyet-Emek metro hattı açıklaması Açıklaması - Haberler
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