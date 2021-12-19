İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kırşehir'e ziyaret
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırşehir'i ziyaret etti.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kırşehir'i ziyaret etti.
İmamoğlu, Kayseri'de yapılan CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'nın ardından Kırşehir'e gelerek, Kırıkkale yol güzergahındaki belediye üretim tesisi yapılması planlanan alanı gezdi.
Alanda inceleme yapılması için ekip göndereceğini belirten İmamoğlu, burada yapılacak projelerin değerlendirileceğini ve destek vereceklerini ifade etti.
Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da tesisin uzun yıllar atıl durumda olduğunu dile getirerek, "Kırşehir tarım ve hayvancılıkta mesafe kat etmiş bir şehir. Türkiye'nin ve dünyanın gıdaya ihtiyacı var. Bizim bölgemizde de tarım ve hayvancılık geliştiği için atıl halde olan tesisi yeniden ülke ekonomisine kazandıracağız." dedi.
Ziyarete, Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.
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AA / Serkan Güner - Son Dakika Haberleri