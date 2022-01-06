İBB Başkanı İmamoğlu: Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan İmamoğlu, "Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi. Başakşehir Başak Mahallesi'nde gerçekleşen açılışa CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve gençler katıldı. Veri ve yapay zeka alanında öğrencilerin ve ilgili uzmanların makine öğrenme alanında çalışmalar gerçekleştirmesi amacıyla kurulan veri laboratuvarında eğitimler de verilecek.

"ÇAĞI KAÇIRMAMAK ÜZERİNE DÜZENİMİZ OLMALI"

MÜFETTİŞLER HER ZAMAN BİZİ TEFTİŞ ETSİNLER"

"MART AYINDA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EKMEK FABRİKASI KURULACAK"

"METRO AĞIMIZIN BİR BAĞLANTILI DURAĞI BURADA"

"Yakın zamanda burada bir metro durağının da olması önemli. Buraya gençler çok kolaylıkla erişecekler çünkü metro ağımızın bir bağlantılı durağında bulunuyor burası. Aynısını Dudullu-Bostancı metro durağında hazırlıyoruz. Şu an oranın dekorasyon çalışmaları başladı. Orada da 4-5 üniversiteye yakın mesafede olacak" diye konuştu.