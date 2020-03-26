İBB Başkanı İmamoğlu: Millet can derdinde birileri Kanal İstanbul derdinde | Video İBB Başkanı İmamoğlu, "Milyonlarca yurttaşımız evde ve gelecek kaygısında.

İBB Başkanı İmamoğlu, "Milyonlarca yurttaşımız evde ve gelecek kaygısında. Bu süreçte sadece 50 bin aile İBB'ye sosyal yardım talebinde bulundu. Geçim kaygısı yaşayan milyonlara destek olmak yerine bugün Kanal İstanbul ihalesi yapanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum." dediView on euronews