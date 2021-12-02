İBB Başkanı İmamoğlu, Maltepe Mutfak Sanatları Okulu'nu ziyaret etti Açıklaması

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK'in 4 Ekim'de hizmete giren Maltepe Mutfak Sanatları Okulu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Enstitü İstanbul İSMEK'in Küçükyalı Aydınevler Mahallesi'nde hizmet veren "Mutfak Sanatları Okulu'nu basın mensuplarıyla birlikte gezdi.

Pastacılık, kebapçılık, dünya mutfağı, kahve ve unlu mamuller sınıflarını gezen İmamoğlu'na, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Enstitü İstanbul İSMEK Koordinatörü Canan Aratemur Çimen eşlik etti. Kendisine ikram edilen kahveyi içen İmamoğlu, unlu mamuller sınıfında gazetecilere açıklamada bulundu.

Enstitü İstanbul İSMEK ile meslek odaklı bir süreci başlattıklarını ve bu alana yoğunlaştıklarını belirten İmamoğlu, "İSMEK'in zaten geçmişten gelen bir kültürü var. Hedefimiz bir nevi nokta atışıyla, ihtiyaç olunan alanlara insan yetiştirmek ve insanların sadece kabiliyetlerini burada tatmin etmeleri değil, aynı zamanda ev ekonomisine, bütçesine katkı sunacak iş sahibi olmalarını sağlamak." dedi.

İSMEK'te bölgesel istihdam ofisleri, orada doğan talepler, aynı zamanda iş gücünün yanı sıra işverenlerin talep ettiği meslekler konusunda adımlar atıldığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, Maltepe Mutfak Sanatları Okulu'nda özellikle hizmet sektörüyle ilgili adımlar atılacağını vurguladı.

İmamoğlu, "Enstitü İstanbul İSMEK'in bu yeni yüzünün daha güçlü bir biçimde büyümesini ve bolca insanımıza iş imkanı yaratacak eğitimlerle, sertifikalarla meslek sahibi olmalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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