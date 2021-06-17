İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
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İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu

İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da CHP'liler ile bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Malatya'da CHP'liler ile bir araya geldi.

Yerel seçimler öncesi kazandığı takdirde ilk siyasi ziyaretini Malatya'ya yapacağı sözünü veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisi tarafından düzenlenen program kapsamında kente geldi. İlk olarak CHP Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada kendisini coşkuyla karşılayan partililerle bir araya geldi. Otobüste kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, "İstanbul'un halkını ayırt etmeyen bir belediye başkanı göreceksiniz, halkçı bir belediye başkanı, özgürlükçü bir belediye başkanı göreceksiniz, liyakat ile yönetilen bir belediye başkanı göreceksiniz. İnanın bizimle nasıl mücadele ederse etsinler hiç görmüyoruz. Bize yapılan bir takım olumsuzlukları zihnimizde ve gözümüzde hiçbir değeri yoktur. Başarılı olacağız, bu başarımızı Malatya ile paylaşmaya geldik. Biz il başkanlığımızı ziyarete geldik ama sizler bizi öyle bir kucakladınız ki ne mutu bana. Sizleri çok seviyorum. Allah bizi İstanbul'a, bütün ülkemizin her köşesinden bizleri destekleyen vatandaşlarımıza mahcup etmesin" diye konuştu.

İmamoğlu, kendisine hediye edilen Yeni Malatyaspor atkısını da takarak, "Sadece Malatyaspor'a değil Malatya'nın bütün insanlarına şans diliyorum. Tabi ki sizi bu renklerin temsil ettiği kulübümüze sonsuz başarılar diliyorum. İstanbul olarak Malatyaspor'un ve Malatya'nın yanındayım. Bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" ifadelerine yer verdi.

İstanbul'un dünyanın en güzel şehri ve ülkenin lokomotifi olduğunu da ifade eden İmamoğlu, bu sorumluluk ile İstanbul için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Daha sonra CHP İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden İmamoğlu'na Malatya kayısısı hediye edilirken, İmamoğlu'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bastırılan bazı kitaplardan hediye etti. - MALATYA

İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu
İBB Başkanı İmamoğlu, Malatya'da CHP'lilerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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