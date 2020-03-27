İBB Başkanı İmamoğlu koronavirüsle mücadele çalışmalarını anlattı İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç halinde Yenikapı ve Maltepe miting alanı ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni sahra hastanesi, 19 kapalı spor salonunu da geçici hastane olarak hizmete sunmaya hazır olduklarını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ihtiyaç halinde Yenikapı ve Maltepe miting alanı ile Gürpınar Su Ürünleri Hali'ni sahra hastanesi, 19 kapalı spor salonunu da geçici hastane olarak hizmete sunmaya hazır olduklarını belirtti.

İmamoğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Salgınla mücadelede tüm kamu kuruluşları ve herkesle iş birliğini en üst seviyede tuttuklarını dile getiren İmamoğlu, 39 ilçe belediyesi ile de koordineli olduklarını anlattı.

İBB olarak, bu süreçte halk sağlığından, dezavantajlı gruplar için ekonomik yardımları artırmaya kadar birçok yeni uygulamayı hayata geçirdiklerini söyleyen İmamoğlu, yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler verdi.

İstanbul'da faaliyet gösteren gıda ve perakende zincir yöneticileri ile toplantılar yaptıklarını ifade eden İmamoğlu, salgın sona erene kadar temel gıda ve hijyen malzemesi ihtiyaçlarının temin edilmesinde sıkıntı olmayacağını dile getirdi.

"Sağlık çalışanları yürüme mesafesindeki otellerde konaklayacak"

İstanbul Turizm Platformu aracılığıyla şehirdeki 600 otelin yöneticisiyle görüştüklerini aktaran İmamoğlu, "Sağlık çalışanlarımızın ailelerini korumak zorundayız. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımızın çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Biz de 'İstanbul'da neler yapabiliriz?' noktasında ilçe belediyelerimizle çalışmalar yapıyoruz. Kamuya ait birtakım alanları belirleyip, Sağlık Bakanlığımızla paylaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın kendi evlerinin dışında ve çalıştıkları hastanelere yürüme mesafesinde otellerde konaklamalarını sağlamak üzere prensip anlaşmasına vardık. Bu kapsamda, toplam 2 bin odanın sağlık çalışanlarının kullanımına açılması için gerekli desteği sağladık." diye konuştu.

Evde kalma sürecinde 65 yaş üstü İstanbulluların ihtiyaçları için online dağıtım şirketleriyle toplantılar yaptıklarını belirten İmamoğlu, çağrı merkezlerine gelen çağrılar üzerinden vatandaşlara destek olduklarını söyledi. İmamoğlu, ayrıca İstanbul Valiliğinin başlattığı gıda yardımı sürecine de lojistik destek sağladıklarını kaydetti.

Yürütülen yardımlaşma ve destek çalışmalarını koordine etmek amacıyla harekete geçtiklerini aktaran İmamoğlu, "İBB öncülüğünde, tüm sivil toplumu ve gönüllü vatandaşları bir araya getirmek üzere, İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'ni (İYKM) oluşturduk. Şu an içinde bulunduğumuz Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezi ve etrafındaki idari binalarımızdan oluşan bu kompleksi, steril hale getirdik. Yardımlaşma ve koordinasyon merkezimiz olarak hizmete sunduk. İYKM, sağlık çalışanları, tek başına yaşayanlar, dar gelirliler, işini kaybedenler, öğrenciler, hastalar, hasta yakınları, bu dönemde fazladan mesai yapmak durumunda kalanlar gibi pek çok kesim için, günlük hayatı kolaylaştırıcı önlemler alacak. Kriz ilerledikçe, uygulamalar geliştirecek." ifadelerini kullandı.

- "Karantina ve sahra hastanesi alanlarını belirledik"

Salgının yayılma hızının artması ihtimaline karşı, İBB bünyesindeki bazı mekanları geçici karantina merkezi ve sahra hastanesi alanları olarak belirlediklerini ifade eden İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhtiyaç halinde Yenikapı miting alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanlarına 2- 3 gün içinde dev, taşınabilir hava salonları ya da dev çadırlar kurarak, bu alanları geçici hastane ve ameliyathaneye dönüştürmeye hazır olduğumuzu, bu alanlarda var olan su arıtma üniteleri ve jeneratörlerin de kullanıma hazır bulunduğunu, alt yapının dönüşümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu Sağlık Bakanlığımıza bildirdik."

İstanbul genelindeki 19 kapalı spor salonunu da geçici hastane alanı olarak kullanmanın mümkün olacağına işaret eden İmamoğlu, "12'si Avrupa Yakası'nda 7'si ise Anadolu Yakası'nda olan bu salonlarımızda toplam bin 983 yatak kapasitesine ulaşmak mümkündür. Tüm bu alanlarımızın listesini ve yapı modellerimizi Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Görev verilirse, derhal gereğini yerine getireceğiz." dedi.

İmamoğlu, bunların yanı sıra İstanbul Yardımlaşma ve Koordinasyon Merkezi'nde, bugün itibarıyla 5 bin kişiye 3 öğün yemek hizmeti verebilecek mutfağı ve yüzlerce personeli de hazır hale getirdiklerini belirtti.

"Belediyelerimizin mali desteğe ihtiyacı var"

İstanbul'da evde kalan nüfusun kontrollü biçimde artırılması ve sokağa çıkmamayla ilgili kararların daha radikal biçimde alınması talebini yineleyen İmamoğlu, sürecin daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tüm yerel yönetimlerin bu süreçte acilen desteklenmesini isteyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Aktarılan miktardaki kesintiyi yapmama kararı yetmez. Belediyelerimizin mutlak, artı bir aktarıma, mali desteğe ihtiyacı olduğunu, merkezi hükümet yetkililerine duyurmak isterim. Belediyelerin vergi ve sigorta gibi borçları ertelenmelidir. Belediye mevzuatında var olan, özellikle dış borçlanma limitleri artırılmalı ve hazine garantisi verilmelidir. Her belediyenin, kendi özgün tavır ve davranışları, kabiliyetleriyle yurt dışında kaynak bulmasının önü açılmalıdır. Sosyal yardım limitleri kaldırılmalıdır. Salgınla mücadele konularında, ürün ve hizmet alım mevzuatı kolaylaştırılmalıdır. Bağış toplama konusunda da denetimi en üst seviyede tutularak, kolaylık sağlanmalıdır. Uzun vadeli tahvil çıkarılması için, mevzuat değişikliği ile işletme sermayesi olarak kullanımı için mutlaka düzenleme yapılmalıdır."

"Su faturalarının ertelenebilmesi için enerji maliyetleri ertelenmeli"

İmamoğlu, merkezi konumda bulunan Atatürk Havalimanı'nın da koronavirüsle mücadele için geçici bir hastaneye dönüştürülmesi önerisinde bulundu.

Ekrem İmamoğlu, "Vatandaşın doğal gaz faturalarının ertelenebilmesi için BOTAŞ ödemelerinin ertelemesi de ekonomik olarak sağlanmalıdır. Su faturalarının ertelenebilmesi için, enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır. Yakıtlar için ÖTV muafiyeti getirilmelidir. Evde kalma süresine bağlı olarak artan çöplerin, tıbbi atıkların ve dezenfeksiyon maliyetlerinin karşılanması için sübvansiyon sağlanmalı ve vergi teşviki getirilmelidir. Belediyelerin birikmiş, devreden KDV alacaklarının diğer vergilerden mahsup edilmesi veya belediyelere ödenmesi sağlanmalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA