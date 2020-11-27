İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir

27.11.2020 20:11 | Son Güncelleme: 27.11.2020 20:15
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının ya da itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, KİPTAŞ tarafından İzmit'te yapılması planlanan afet odaklı sosyal konut projesinin arazisinde incelemelerde bulundu. İlk olarak İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile beraber projenin hayata geçirileceği İzmit Akpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulunan İmamoğlu, daha sonra İzmit Belediyesi hizmet binasına geçerek açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Kanal İstanbul projesine de değinen İmamoğlu, "Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir çünkü yapılmayacaktır. Vatandaşımızın nezdinde de sonu gelmiştir, dünyanın itibarlı finans kuruluşlarının ya da itibarlı yapı firmalarının nezdinde de sonu gelmiş bir projedir. Biz onun proje olarak sonunun gelmesini istiyoruz ne için İstanbul'un sonu gelmesin diye, İstanbul'un geleceği kurtulsun diye. Bu yöndeki faaliyetlerimiz devam edecek." dedi.'ARALIK AYINDA TEMELİNİ ATACAĞIZ'Yapılacak olan afet odaklı sosyal konut projelerinin aralık ayında temelinin atılmasının planlandığını söyleyen Ekrem İmamoğlu, şöyle konuştu: "Depremi önemsediğimiz bir dönemde ve hep beraber çare bulmak, çözüm bulmak zorunda olduğumuz bir dönemde bu bölgede yaşanan Gölcük depremini yakından hissetmiş, gelmiş burada birkaç gününü geçirmiş bir vatandaştım o dönemde. Allah bize bir daha o günleri yaşatmasın o bizim elimizde. Ne yazık ki uzun yıllar sağlıklı kentsel dönüşümlerle geçirilemedi. Bu anlamda da o anılarımızın verdiği sorumlulukla ve zorunlulukla inşallah Kocaeli'de, İzmit'te başkanımızın rehberliğiyle dönüşümle ilgili çalışmalar yaparız. O anlamda da bütün kuruluşlarımız desteğe hazırdır. İnşallah aralık ayında temelini hep beraber atacağız. Ortaya konan hedeflere bakacağız. Umarım en hızlı şekliyle konuta ihtiyacı olan ailelerimize, şeffaf ve katılımcı bir biçimde yönettiğimiz bu modelle insanlarımızı buluştururuz. Evler teslim edildikten sonra da gider komşularımızın çayını içeriz."'DEPREME DAYANIKLI OLACAK'Yapılan projenin çağdaş bir yapıya sahip olmasıyla birlikte depreme da dayanıklı olacağını belirten İmamoğlu, "Çağdaş bir konut anlayışına sahip, insanların mutlaka yaşam koşullarını en kaliteli hale getirecek, çevreye duyarlı, kenti sıradanlaştırmaya ve zenginleştiren tasarım ile İzmit'te bir proje yönetmek istiyoruz. İnsani unsurlara çok saygılı işler yapmak istiyoruz. Bu bizim sadece İzmit için değil, KİPTAŞ'ın yeni dönemindeki bütün yapı karakterlerine bunları yansıtacağız. Elbette en üst seviyede depreme dayanıklı olacak ve bu yönüyle de örnek olması bizim için çok önemli." dedi.'SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ÖNCELİKLİ OLACAK'

Koronavirüs salgını döneminde fedakarca çalışan sağlık çalışanları için belirli bir oranda ayrıcalık tanınacağını ifade eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Bugün alana gittik, proje hazırlanıyor aralık ayının sonunda ilk kazmayı vuracağız ve tanıtımını yapacağız. Yapacağımız konut projesinin adı İzmit'in sembolü olan çınar olacak. Projemizin adı 'KİPTAŞ İzmit Çınar Evler' olacak. Sağlık çalışanları şu dönemde bizim için çok kıymetli. Malum pandemi döneminde asıl kahramanlar onlar. Yoruldular, tükendiler, onlara bir nebze de olsa moral vermek adına sağlık çalışanlarımıza belli bir kontenjan verilmesi ile alakalı bir ricamız oldu. KİPTAŞ'ın bazı projelerinde de sağlıkçılara öncelik tanınmıştı, bu projemizde de inşallah böyle bir çalışmamız olacak. Sağlık çalışanlarımıza da şimdiden müjdeyi vermiş olalım" diye konuştu.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
Koronavirüs salgınında en korkunç gün! Vaka ve vefat sayısı bir kez daha rekor kırdı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Tüm toplu etkinlikler 3 ay süreyle yasaklandı
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini
İran, nükleer fizikçi suikastında suçlu ülkeyi buldu! Tehdit dolu intikam yemini

İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir
İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

İlgili Haberler

Hakkında Kanal İstanbul incelemesi başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi
Hakkında Kanal İstanbul incelemesi başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ifade verdi
İmamoğlu: Kanal İstanbul hayata geçerse kaosu 50 ile, 100 ile, 500 ile çarpın
İmamoğlu: Kanal İstanbul hayata geçerse kaosu 50 ile, 100 ile, 500 ile çarpın
Göksu'dan İmamoğlu'na: '2021 yılında İBB'nin talep ettiği borçlanma 10 milyar'
Göksu'dan İmamoğlu'na: "2021 yılında İBB'nin talep ettiği borçlanma 10 milyar"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Serdar Ortaç Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Mert Günok Deniz Türüç Ersun Yanal Robert Prosinecki
Tüm Haberler Türk Adana Deprem Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İBB Başkanı İmamoğlu: Kanal İstanbul'un sonu gelmiştir - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 20:15:37. #1.14#
title