İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
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İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binasına giderek Kanal İstanbul ile ilgili iki itiraz dilekçesi sundu.

İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
14.07.2020 23:06 | Son Güncelleme: 14.07.2020 23:12

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binasına giderek Kanal İstanbul ile ilgili iki itiraz dilekçesi sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ataşehir Hizmet Binası'na giderek, Kanal İstanbul projesiyle ilgili iki itiraz dilekçesi sundu. İmamoğlu, "İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine" ve "İstanbul İli Yenişehir Rezerv Yapı Alanı (Kanal İstanbul Projesi) 1. 2. ve 3. Etabına İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına" itiraz dilekçelerini verdi. Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da İmamoğlu'na itiraz sürecinde eşlik etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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