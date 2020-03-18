İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da alınacak önlemleri açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı.
18.03.2020 22:37 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:37
İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı. İnsanların bu süreçte susuz kalmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com