İBB Başkanı İmamoğlu hakkında YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yaptığı bir basın açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.