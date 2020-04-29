İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'Alevi' görseli nedeniyle suç duyurusu
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İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'Alevi' görseli nedeniyle suç duyurusu

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara gönderilen hediye kolilerinde yer alan kitapçıkta Aleviliğin farklı bir din gibi gösterildiği ileri sürülen görsel ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı...

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında 'Alevi' görseli nedeniyle suç duyurusu
29.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 29.04.2020 22:11

TÜRKMEN Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, 23 Nisan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çocuklara gönderilen hediye kolilerinde yer alan kitapçıkta Aleviliğin farklı bir din gibi gösterildiği ileri sürülen görsel ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Özdemir'in avukatı Taha Çalık, "İlgili nöbetçi mahkeme iddianameyi kabul ettiği taktirde yargılama başlayacak ve Ekrem İmamoğlu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla bir yargılama yapılacak" dedi.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Başkanı Özdemir Özdemir, avukatı Taha Çalık aracılığıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 gün önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çalık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu kitapçığı incelediğimizde farklı dinleri, din adamları üzerinden tasvir etme yolunun seçildiğini görüyoruz. Burada ise imam, papaz ve haham üzerine bir tasvir var ve bunun yanında sözde alevi dedesi olduğu düşünülen bir tasvir de söz konusu. Alevilik inancının İslamiyet'ten farklı lanse edilmesi Alevi vatandaşlarımız tarafından üzüntüyle karşılandı. Biz de bu doğrultuda bir suç duyurusunda bulunma teşebbüsünde bulunduk. TCK'nın 216'ncı maddesine dayanarak halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçunun kanaatiyle başvurumuzu yaptık" diye konuştu.

'BU KİTAPÇIK 2017 YILINDA VALİLİĞİN OKULLARA DAĞITIMINA İZİN VERMEDİĞİ KİTAPÇIĞIN AYNISI'

Çalık, görselin yer aldığı 'Cumhuriyet ve Demokrasi' adlı kitapçığın 2017 yılında da o zaman Beylikdüzü Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu tarafından okullara dağıtılmak amacıyla bastırıldığını ancak buna Valiliğin izin vermediğini öne sürdü. Kitapçıkta yalnız Alevilere değil, Ortodoks vatandaşlara yönelik de bir aşağılama bulunduğunu aktaran Çalık, şöyle konuştu:

"Sayın İmamoğlu, daha önce müsaade edilmemiş kitapçığın varlığını bilmesine rağmen aynı kitapçığı 23 Nisan'da yaklaşık 100 bin çocuğa dağıtma ihtiyacı hissediyor. Bu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan güç alarak teşebbüs ettiği bir konu. Burada sadece Alevi vatandaşlarımıza dair aşağılama söz konusu değil. Ortodoks vatandaşlarımıza ilişkin de bir aşağılama var. Orada ilgili sayfadaki tasvire baktığımızda Katolik inancının temsilcisi olan bir din adamı tasviri de var. İstanbul'da yaşayan Ortodoks nüfusu da göz önünde bulundurulduğunda bu da onlar tarafından hoş karşılanmamış olması gerek. Bu kamu barışını doğrudan zedeleyen bir husustur. İnsanları dini inançları sebebiyle ayrıştırmak, aynı dine mensup insanları ayrıştırmak, mezhepsel çatışmalar yaratmaya vesile olmak kamu barışını doğrudan zedeleyecektir. Biz de bundan dolayı suç duyurusunda bulunduk."

'6 AYDAN 1 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANACAK'Bundan sonraki süreçte hukuki adımların nasıl işleyeceğine dair bilgi veren Çalık, "Suç duyurusu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından incelenecek. Suçun oluştuğuna dair bir kanaat varsa buna ilişkin bir iddianame hazırlanacak. Bu iddianame mahkemeye gönderilecek. İlgili nöbetçi mahkeme iddianameyi kabul ettiği taktirde yargılama başlayacak ve Ekrem İmamoğlu hakkında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla bir yargılama yapılacak. Böyle bir şeyin de olması mümkün. Çünkü kamu barışını zedelemek ve bir dini değeri alenen aşağılamak bir mezhebin bir dinden ayrı olduğunu iddia etmekle zaten ortaya konulmuştur. Dolayısıyla biz bu düşüncede olduğumuzdan ötürü bu suç duyurusunda bulunduk. Biz bu sürecin işleyeceği ve yargılamanın yapılacağı kanaatindeyiz" diye konuştu.

Görüntü dökümü: Avukat Taha Çalık ile röportaj

- Genel ve detay

Haber-Kamera:  Kaan ULU/ANKARA,


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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