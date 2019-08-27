27.08.2019 23:29

- İBB Başkanı İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı

Otogar ile konuşan İmamoğlu: "15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler"

Su baskınlarıyla ilgili konuşan İmamoğlu : İstanbul'un altyapı konularını çözeceğiz.

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı ile ilgili son durumu açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz"" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Saraçhane'deki başkanlık binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

200 bin kişiye iş bulmak için 5 yıllık bir takvim belirlendiğini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, "Çalışmalarımız başladı. Bölgesel istihdam ofisleri kuruyoruz. O istihdam ofisleriyle beraber kent akademilerimizle, İSMEK ile beraber insanları hem meslek sahibi yapacağız hem onlara uygun iş bulacağız. İşe gören insan yetiştirip iş bulacağız. İstanbul şehri ihmal edilmiş. Gençler, 350 bin işsiz. Bu şehrin değil bu ülkenin büyük bir işsizlik sorunu var. Bütün ülke son 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor. Bunun sebebi var; ekonomi. Ekonominin kötü durumda olmasının sebebi var; iktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla ve kabiliyetleriyle 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız" dedi.

İstanbul'daki 25 yıllık yönetimin ardından altyapı ile ilgili sorunların olduğunu söyleyen İmamoğlu, "Arkadaşlara bütün sorunlu yerleri çıkartın dedim. Neresiyse gideceğiz. Bulacağız. Oradaki sorunu öyle sel olduktan sonra ya da afet olduktan sonra değil öncesinde çözüm üretelim. Arkadaşlarım tespitleri yaptı. 'Bu tespitleri ilk defa biz mi yapıyoruz?' dedi. Hayır. Daha önce de yapılmış. Talimat verilmiş ama 2017'den sonra kimse elini kıpırdatmamış. Boş işlerle uğraşılmış. 357 milyon liralık bilançolarla uğraşılmış. Biz oradaki sorunu çözeceğiz. İstanbul'un altyapı konularını çözeceğiz. Sirkeci'de su basan yerde esnafa sorun. İlk defa bir belediye baskından sonra yaraları tamir etti. Merkezi hükümet de kendi kaynaklarından valimiz vasıtasıyla bir kaynak aktardı. Tamir ettiğimiz gibi Kasım sonu gibi oradaki sorunu da kalıcı çözmüş olacağız. Bir daha orada sel baskını yaşanmaması adına alt yapı problemini çözeceğiz" şeklinde konuştu.

Yenikapı'da makam araçlarının sergilenmesi konusuyla ilgili sorulan soruya cevap veren İmamoğlu, "Araçlar konusunda ben her gün arkadaşlarımı silkeliyorum. 357 milyon liralık tablo daha bir başlangıç dedi. Keşke bütün bilgilere pat diye ulaşabilsek, önümüze gelebilse ama olmuyor. Araçla ilgili kısımda da ciddi bir yol aldık. Ne yazık ki orada da muazzam bir israf var. Onunla ilgili de çok yakın bir vakitte sizlerin gözünün önüne sereceğimiz bir buluşmamız olacak" diye konuştu.

Okul servislerindeki fiyat tarifeleriyle ilgili konuşan Başkan İmamoğlu, "Bugün UKOME toplantımız var. Bu toplantıda arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yürüttüler. Özellikle servis araçları, taksiler ve minibüslerle ilgili 2 yıla yakındır zam yapılmayan bir süreç içerisinde. Servisler bunun dışında bir süreç içerisinde. Esnafımızı da düşünen milletimizi de düşünen ki diğer toplu taşımalar da zam yapmaksızın bu araçlarla ilgili bugün UKOME'de bir görüşme yapılacak ve bir karara bağlanacak. Vatandaşımız lehine onları da koruyan ama bu işi yapan insanların da işi yapabilme kapasitelerine ve kalitelerine düşürmeyen bir oranda bir zam yapılacak" ifadelerini kullandı

Otogarının boşaltılmasıyla ilgili soruya cevap veren İmamoğlu, "Otogarın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi süresi dolduğu için yönetime otoparkını devraldığımız gibi işletmesini de devralmamız hususunda tebliğimizi yaptık. Süre dolmak üzere. Oranın teslim alınmasıyla ilgili rutin işlemler yapılacak. İhmal edilmiş alanlarda yaşanan travmaların bir örneğidir. Biz bu tür alanların ihmal edilmemesi kamunun hak sahibi olduğu yerde de gidip hak sahibi olduğunu göstermesini örnekliyoruz. Bu hafta umuyorum işlemleri biter. Bir aksilik olmazsa çok yakın zamanda İBB halka ait bu alanın yönetimini de ele alarak huzuru ve işletme düzenini sağlayacak. Yeni otogar düzeninin oluşmasıyla ilgili oradaki sektör temsilcileriyle ortak çalışacağız. Hem Harem'i hem Esenler'i yeni yerlerine taşıyacağız. Hem Harem'i hem Bayrampaşa'daki otogarı toplum lehine en iyi kullanacağımız projelerimizi hazırlıyoruz. Yeni bilgi, 15 gün içinde tüm malzemeleri boşaltıp bize teslim edeceklerini söylemişler. Öyle bir beyanda bulunmuşlar. Muhtemelen arkadaşlarım da bu makul süreyi onlara tanıyacaktır. Ondan sonra da belediye olarak burayı işleteceğiz" dedi.

İstanbulla ilgili çok acı tabloların olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız" dedi. Bunun içinde bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon lira olduğunu ifade etti. Ayrıca bir başka vakıf için 165 milyon liraya yapılan binanın artık millete ait olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA