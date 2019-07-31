İBB Başkanı İmamoğlu: Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.
Kaynak: Euronews.com
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