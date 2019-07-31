İBB Başkanı İmamoğlu: Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim

İBB Başkanı İmamoğlu: Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.

31.07.2019 19:57

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.

Kaynak: Euronews.com

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