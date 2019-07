İBB Başkanı İmamoğlu: Bizlere yardımcı ve destek olun (2)

'HER YIL GELMEYİ DÜŞÜNÜYORUM'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelmesinin sürpriz olmadığını ve organizasyonun, Türkiye'nin en geleneksel spor buluşması olduğunu söyledi. Kırkpınar'a her sene gelmeyi düşündüğünü belirten İmamoğlu, "Sürpriz sayılmaz; çünkü Kırkpınar, en geleneksel ve şöhretli spor buluşması ve Osmanlı'nın 3 başkentinden 1'inde yapılıyor. Son başkenti de İstanbul. Dolayısıyla bu tarihi buluşmaya eşlik ettik. Başarılar diliyorum, güreşçilere. Güzel hava, güzel çayır. Umuyorum; tarihine yakışan, centilmenliğine yakışan çok güzel mücadele olur. Her yıl da gelmeyi düşünüyorum inşallah" dedi.

Kırkpınar'da favorisi olmadığını dile getiren İmamoğlu, "Bu kadar emekte güreşçi ayırt etmek zor. Hepsini destekliyoruz; ama mücadeleleri çok iyi buldum. Bazen temposu düşüyor; ama bu sene çok mücadeleci buldum. Umarım, sonuna kadar aynı mücadeleci tavır devam eder. İyi olan, kazansın" diye konuştu.

Kaynak: DHA