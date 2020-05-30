İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Göksu'yu doğruladı
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İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Göksu'yu doğruladı

Esenler Belediye Meclisi'nin son toplantısında ilçedeki bir dini tesis alanının Maliye Hazinesi'ne devretme yetkisi alması, bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve "Göksu belediye borcunu cami ile ödeyecek" diye yalan haberler yapılmıştı.

İBB Başkanı İmamoğlu, Başkan Göksu'yu doğruladı
30.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 30.05.2020 16:17

Esenler Belediye Meclisi'nin son toplantısında ilçedeki bir dini tesis alanının Maliye Hazinesi'ne devretme yetkisi alması, bazı basın kuruluşları tarafından çarpıtılmış ve "Göksu belediye borcunu cami ile ödeyecek" diye yalan haberler yapılmıştı. Esenler Belediyesi ve Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun haklılığını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2008 yılında söylediği "Camiler statü olarak zaten Maliye'ye devredilmesi zorunlu yerlerdir" sözleri ortaya çıkardı.

Yapılan yalan haberler üzerine Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medya hesabından, "Camilerimizi ahır yapan zihniyetin temsilcileri biliyorlar ki "Biz camiler yapar camiler açarız" Yapılan işlem, dini tesis alanında bulunan bi arsanın (cami değil) yasal prosedür gereği devletin hazinesine devredilmesinden ibarettir" paylaşımında bulunmuştu. Aynı şekilde Esenler Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada da, söz konusu yerin cami değil, cami ile bir okul arasında atıl duran bir arazinin kanun gereği Maliye Hazinesi'ne aktarıldığını bildirilmişti.

İmamoğlu da doğruladı

Esenler Belediyesi açıklamasında bu tür uygulamaların bütün belediyeler tarafından her yıl yüzlercesinin yapıldığı da ifade edilmişti. Tam bu noktada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde belediye meclisinde böyle bir konu gündeme geldiğinde yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü. İmamoğlu'nun Esenler Belediye Meclisi'nde olduğu gibi kendi meclisinden böyle bir yetki isterken bir dakika içinde konuyu anlattığı ortaya çıktı.

Devredilmesi zorunlu yerler

İmamoğlu 2018 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde yaptığı konuşmada, "Biz kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Bakın, camiler statü olarak zaten Maliye'ye devredilmesi zorunlu yerlerdir. Maliye'ye devredilmesi zorunlu olan bu yerlerin edinimleri ile ilgili statüler vardır. Bir, kanuni yoldan gelen edinimler vardır. Bir de belediyenin kendi marifetiyle kamuya kazandırdığı alanlar vardır. Ama statü gereği yine bunlar kamuya devredilmesi zorunlu alanlardır. Okul gibi, cami gibi. Fakat tabiri caiz ise havadan geldiği için (beklenilen plan düzeneği içinde değil), hakkı olmadan hak ettiği için Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olur" dediği ortaya çıktı.

Doğan Subaşı onaylamış

Öte yandan, şu anda İBB CHP Grup Başkanıvekili Doğan Subaşı da meclis üyesi bulunduğu Beylikdüzü Belediyesi Meclisi'nin o oturumunda söz alarak ilçelerinde kamuya devredilecek 14 tane, sağlık, eğitim ve dini tesis alanı olduğunu belirterek, "Yasada da bu konuda hüküm var. Bu sıradan bir uygulama" dediği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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