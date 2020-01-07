İBB Başkanı İmamoğlu, Barış Manço evi'ni ziyaret etti

07.01.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:25

GAZHANE'DEKİ ÇALIŞMALARI DENETLEDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Kadıköy'de ziyaretlerde bulundu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kadıköy ziyareti sırasında Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti.

İBB Başkanı İmamoğlu, ilk önce Hasanpaşa'da bulunan ve restorasyon çalışmaları devam eden Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi hakkında yetkililerden bilgi aldı. Müze, kültür merkezi ve sosyal donatı alanları ile yeniden tasarlanan tarihi alanın Haziran 2020'de tamamlanacağı belirtildi.

BARIŞ MANÇO EVİ'Nİ ZİYARET ETTİ

İBB Başkanı İmamoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra, Barış Manço'nun müzeye dönüştürülen Kadıköy Moda'daki evini ziyaret etti. İmamoğlu'nu, Barış Manço'nun eşi Lale Manço ve oğulları Doğukan ve Batıkan Manço ile yazar Sunay Akın karşıladı. Manço ailesi ile sohbet eden İmamoğlu, Barış Manço'nun balmumu heykelinin, kişisel eşyalarının ve eserlerinin bulunduğu evi gezdi. İmamoğlu, Barış Manço ile ilgili duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Barış Manço topluma mal olmuş bir sanatçı. Allah rahmet etsin. Minnetle, rahmete anıyorum. Barış Manço'yu hiçbir zaman unutmamak ve İstanbul'un bir şehir ozanı olarak her zaman zihnimizde kalmasını sağlamak, bizim şehrimizin bir borcu. Barış Manço'nun 1 Şubat'ta gerçekleşecek anma töreninde, artık geleneksel hale gelen Barış Manço vapuru ile düzenlenen geziye ve mezarı başındaki anmaya İstanbul halkını davet ediyoruz. İnşallah onun güzel şarkılarındaki sözler gibi olur dünya." diye konuştu.

TRABZONLU SİYASETÇİ KARADUMAN ANILDI

İBB Başkanı İmamoğlu, daha sonra, TBMM eski Başkanı ve 17. ile 18. Dönem Trabzon milletvekili Necmettin Karaduman'ın Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi(CKM)'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Trabzon Araştırmaları Merkezi Vakfı tarafından düzenlenen anma töreninde 'Örnek Bir Devlet Adamı; Necmettin Karaduman' açık oturumu düzenlendi. Prof. Dr. Ruşen Keleş'in yönettiği oturumda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Dünya Organ Derneği Başkanı Profesör Dr. Mehmet Haberal, Trabzon Eski Belediye Başkanı Orhan Karakullukçu, Sanatçı Profesör Dr. Süleyman Saim Tekcan ve Emekli Vali Enver Hızlan, Karaduman'ın 90 yıllık demokrasi mücadelesi ile geçen hayatını anlattı. Törene Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,Milli takımlar teknik Direktörü Şenol Güneş'in yanı sıra siyaset, sanat, bilim ve spor dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı.

Kaynak: Bültenler