İBB Başkanı İmamoğlu Akçakoca ve Alaplı'yı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Düzce'nin Akçakoca ilçesi ve Zolguldak'ın Alaplı ilçesini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Sevgi, Barış ve Hoşgörü Festivali'ne katılmak için Ereğli ilçesine giderken Düzce'nin Akçakoca ilçesinde

Belediye Başkanı Okan Yanmaz'ı ziyaret etti. Başkan Yanmaz'ın makam odasında açıklama yapan İmamoğlu, "Memleketin neresine gidersek gidelim, hangi partiden seçilmiş belediye başkanı olursa olsun, hepsi bizim vatandaşımız, dostumuz, arkadaşımız. Dolayısıyla hepsinin makamına ve şahsiyetine saygı duyduğumuz için ziyaretlerde bulunuyoruz. Burada da güzel bir belediye başkanı seçilmiş sizler oy vermişsiniz, Allah mahcup etmesin, yolu açık olsun" diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ise İmamoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

İmamoğlu, Akçakoca ziyaretinin ardından Zonguldak'ın Alaplı ilçesine uğradı. Vatandaşlarla bir araya gelen İmamoğlu, "Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye'nin en uç noktasına hizmet etmeyi birleşmeyi buluşmayı partiler üstü bir ahlakla herkesi kucaklayan öteki beriki demeden herkesi kucaklayan anlayışla iş hizmet üreten bir belediye başlatacağız" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA