İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte İBB tarafından kaba inşaatı tamamlanan Soğanlık Camii'ni de inceleyen Ekrem İmamoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu ile alakalı bilgi aldı.

İmamoğlu'nun ilk durağı Kartal Belediyesi oldu. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah tarafından karşılanan İBB Başkanı, belediye çalışanlarıyla da kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ziyareti sırasında belediye personeline zor pandemi günlerinde özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden İmamoğlu, daha sonra Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte Kartal'da yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Görüşmenin ardından Ekrem İmamoğlu'na nazik ziyareti için teşekkür eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi'nde engelli bireyler tarafından yapılan çini işlemeli tabağı kendisine takdim etti.

İki Başkan Soğanlık'ta inşa edilen Camiyi yerinde inceledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kartal Belediyesi ziyaretinin ardından ikinci durağı ise Soğanlık Mahallesi oldu. İBB tarafından kaba inşaatı tamamlanarak dört bin metrekare alan üzerine inşaatı sürdürülen ve tamamlandığında aynı anda 6200 vatandaşın ibadetini gerçekleştirebileceği Soğanlık Camii'ni Başkan Gökhan Yüksel ile birlikte inceleyen Ekrem İmamoğlu, yetkililerden çalışmaların son durumu ile alakalı bilgi aldı.

Ardından cami cemaatinden temsilciler ve vatandaşlar ile cami yapım süreçleri hakkında konuşan Başkan İmamoğlu, talepleri dinleyerek bilgilendirmelerde bulundu. - İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Kartal ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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