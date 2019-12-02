İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul bir cinayet projesidir
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemdeki Kanal İstanbul ile ilgili görüşlerini yineleyerek, projenin 'resmen bir cinayet' olduğunu savundu. İmamoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun "Kanal İstanbul tarih değişecek" yorumunun ardından geldi.
02.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:40
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gündemdeki Kanal İstanbul ile projenin 'resmen bir cinayet' olduğunu söyledi.
İmamoğlu'nun açıklamaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Kanal İstanbul'a kazmayı vurduğumuz zaman, dünyada denizcilik ve ulaşım bakımından tarih değişecek, dönüm noktası olacak." yorumunun ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com