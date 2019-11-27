İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok

27.11.2019 18:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 18:56

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü İstanbul'un birkaç ay içerisinde susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü. Euronews.com'da Görüntüle