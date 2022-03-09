İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen kar yağışıyla ilgili tedbirleri açıkladı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da beklenen kar yağışıyla ilgili AKOM'dan açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "9 bin 500 personel, 2 bin araç ve iş makinesi, 7/24 çalışma esasıyla çalışacak. Özellikle tuzlama önemli ve hassas bir işlem. Şu anda 220 bin tuz ve bin 290 ton solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor" dedi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da basın toplantısı düzenleyerek alınan tedbirler hakkında bilgiler aktardı. Avrupa yakasının kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santimetre seviyelerinde kar beklentisi öngörüldüğünü açıklayan İmamoğlu, 220 bin ton tuz ve bin 290 ton solüsyonun müdahale için hazır olduğunu söyledi.

"220 BİN TON TUZ VE BİN 290 TON SOLÜSYONUMUZ MÜDAHALEYE HAZIR HALDE BULUNUYOR"

Beklenen kar yağışının İstanbul'da etkinisini göstermeye başladığını söyleyen İmamoğlu, "Çarşamba günü akşam itibarıyla beklenilen kar yağışının İstanbul'un belli noktalarında kendisini göstermeye başladığını ifade etmek isterim. Kar yağışının Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgası olduğunu ve bu yönde tahminlerin yapıldığını söyleyeyim. Aksamamanın yaşanmaması için 9 bin 500 personel, 2 bin araç ve iş makinesi, 7/24 çalışma esasıyla çalışacak bir ekibimizin olduğunu vatandaşlarımız bilsin. Aynı zamanda bu araç sayısının içinde 650 kar küreme aracının olduğunu da ifade edeyim. Özellikle tuzlama önemli ve hassas bir işlem. Şu anda 220 bin ton tuz ve bin 290 ton solüsyonumuz müdahaleye hazır halde bulunuyor" dedi.

"AVRUPA YAKASININ KUZEYİNDE 50-60 SANTİMETRE, ŞEHİR İÇİNDE İSE 20 SANTİMETRE KAR BEKLENTİSİ ÖNGÖRÜLÜYOR"

Poyrazla soğuk havanın etkisine gireceğini söyleyen İmamoğlu, "Soğuk hava, kuzeyden esecek poyrazla birlikte İstanbul'u etkisi altına alacak. 10 Mart Perşembe günü sabah erken saatlerden itibaren daha etkili olacağı, 15 Mart Salı gününe kadar da süreceği bekleniyor. Kar kalınlığı noktasında da ocak ayındaki değerlere ulaşılması muhtemel görünüyor. Özellikle kuzey bölgemiz, Arnavutköy, Çatalca, yine Avrupa yakasının kuzey hattındaki ilçelerde 50-60 santimetreyi aşan, şehir içine dönük bölgelerde de 20 santimetre seviyelerinde kar beklentisi öngörülüyor. Kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde ağırlık olmak üzere, yoğun kar yağışı ile birlikte, poyraz fırtınasından dolayı, don ve buzlanma tehlikesinin varlığı bizimle bir arada olacak. Daha önce görüş mesafesini etkileyen fırtına vardı, bu sefer buzlanma tehlikesi ile karşı karşıya olacağımızı duyuralım. Özellikle stokta yeterince tuzumuzun olduğunu, ihtiyaç halinde solüsyon kullanacağımızı ifade edelim. Ayrıca tuz depolarımızdan ihtiyaç duyan ilçe belediyelerimizin tuz ihtiyaçlarını karşılayabileceklerini 39 ilçe belediyemiz bilmektedir" diye konuştu.

"TOPLU TAŞIMADA AKSAMAMA YAŞANMAMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK"

Toplu taşıma seferlerinin aksamaması için tedbirlerin alındığını söyleyen İmamoğlu, "Toplu taşımada aksama yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını duyurmak isterim. İETT otobüslerimiz servislerini aksamadan sürdürecek. Toplam 5 bin 300 araçla, günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara da mutlaka İETT kurumumuz ek sefer koyarak hizmetini artırmış olacak. Metroistanbul kurumumuz 9 Mart Çarşamba günü, yani bu akşam itibarıyla, 13 Mart Pazar gününe kadar, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9, F1 füniküler, T1, T4 ve T5 tramvay hatlarında seferlerini gece 02.00'ye kadar sürdürecek ve vatandaşlarımızın geç saatte dahi bu hatlarımız sayesinde evlerine ulaşmaları sağlanacak. Metrobüs de kar yağışlarında çok önemli bir hat haline geliyor. Geçen kar yağışında da başarılı bir şekilde sağladığımız üzere bu sefer de metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat açık kalacak. Bu noktada metrobüs hattını açık tutmak ve kesintisiz ulaşım sağlamak adına 26 kar küreme aracı, 5 solüsyon tankerinin görevlendirildiğini belirtelim. Şehir Hatlarımız da, Kadıköy, Karaköy, Beşiktaş gibi ana hatlardaki seferler de çarşamba ve perşembe günü gece yarısına kadar hizmetlerini sürdürecek. İSPARK da 70 bini aşan kapasitesi ile 24 saat hizmetini sürdürecek. İstanbullular kendilerine yakın otoparklara araçlarını bırakabilecekler. Bu vasıtayla özellikle toplu taşıma araçlarına binmeyi tercih etsinler. Özellikle kar, kış koşullarına uygun olan araç ve ekipmanların kar lastiğinin olması şekliyle trafiğe çıkılmasının zaruri olduğunu hatırlatalım. Gerçekten bir aracın dahi yaşatacağı tıkanmanın bazen kilometrelerce uzunlukta bir yoğunluk yaşatacağını hep beraber yaşadık ve yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın, bu kural ve tedbirlere göre hareket etmesini diliyor ve istiyoruz. Zorunlu olmadıkça kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarının önemli olduğunun altını çizelim" şeklinde konuştu.

(Yunus Emre Şeker/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel