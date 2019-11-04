İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Ataşehir'de

04.11.2019 16:15

İlçe belediyeleriyle ortak masa toplantıları kapsamında Ataşehir'e gelen İmamoğlu'na, ilçenin sorunları ve hayata geçirilmesi planlanan projeler anlatıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi tarafından karşılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantıya kurmaylarıyla katıldı.

Toplantıda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İlçenin sorunlarına birlikte çözüm bulmak için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na taleplerini iletti. Ataşehir'in güncel imar planlarının durumu, Belediyenin hayata geçirdiği projelerle,yapılması planlanan yatırım, yeşil alan, meydan ve kültür sanat projeleri ile hayvan bakım ve spor merkezleri hakkında bilgiler verdi. Kurbağalıdere'nin ıslah projesiyle ilgili olarak, taşkın alanında bulunan gecekonduların tahliye edilerek, dere ıslahının hızlıca tamamlanmasını ve etrafının yeşil alan olarak düzenlenmesini talep etti. Ulaşım sorununun çözülmesi için Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro inşaatından, Ataşehir'de bulunan hal alanı, İETT garajı ve Bostancı Sanayi Sitesi'nin tahliyesine kadar pek çok konu detaylı şekilde ele alındı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada, "İlçelerimizi geziyoruz ve ilçe belediye başkanlarımızın Büyükşehir'le olan koordinasyonunu ve iş birliğini konuşuyoruz. Aynı zamanda geliştirebileceğimiz alanları paylaşıyoruz. Ataşehir'de deneyimi yüksek belediye başkanımızla hem Ataşehir'i hem yakın çevresini konuştuk. Belediye başkanımızın, muhtar ve STK temsilcileriyle bizi karşılaması ayrı bir mutluluk oldu. Başkanla, eksik kalan ve yapmamız gereken hangi konu varsa, onlar hakkında hızlıca verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Kendisinin de geçen dönem İlçe Belediye Başkanlığı yaptığını ve İBB ile İlçe belediyelerinin yaşadığı sorunları bildiğini hatırlatan İmamoğlu, "İstanbul'da parti ayrımı yapmaksızın tüm belediye başkanlarıyla; bir araya gelen, iş birliği yapan, projeler üreten bir büyükşehir belediye başkanlığını tesis etmeye çalışıyoruz. Bu İstanbul'un özlem duyduğu bir tavırdı. Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi'ye görevinde başarılar dilerim. İş birliğimizi en güçlü şekilde Ataşehir'e hissettirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Çalışma ve projelerin ivedilikle başlatılmasını talep eden Başkan Battal İlgezdi, "Geçmiş dönemlerde İstanbul'un sorunları çözülmedi. Ataşehir Belediyesi olarak bizi ilk kez bir İBB Başkanı ziyaret ediyor. Ben kendisine bunun için teşekkür ediyorum. Başkanımız sadece CHP'li belediyeleri ziyaret etmiyor. İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, her partiden ilçe belediye başkanını ziyaret ediyor, sorunlarını dinliyor, çözüm için iş birliği sunuyor. Bu tavır herkese örnek olmalıdır" dedi.

Görüşme ve brifingin ardından İmamoğlu, İlgezdi ve beraberindeki heyet saha gezisine çıktı. Göztepe-Ataşehir-Ümraniye metro hattı alanında incelemelerde bulunan İmamoğlu, bir yıllık duraklama sonrası hızlı bir şekilde metro çalışmalarının tamamlanıp vatandaşların kullanımına açılacağının bilgisini aldı.

Ziyaret esnasında İmamoğlu, İlgezdi'ye İstanbul temalı plaket hediye ederken, İlgezdi de İmamoğlu'na Anadolu topraklarında bugüne kadar yaşamış pek çok medeniyeti sembolize eden desenlerin yer aldığı vazo hediye etti.

Kaynak: Bültenler