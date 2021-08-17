İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde arama kurtarma, çalışmalarına devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde arama kurtarma, çalışmalarına devam ediyor

İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde arama kurtarma, çalışmalarına devam ediyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Bölgedeki görev alan ekip ve araç sayısını artıran İBB, 199 personel, 120 araç-iş makinesini Batı Karadeniz'e göndermiş oldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde bugün yapılan su tahliyesi çalışmalarında üç vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Acil Durum ve Afet Müdahale Planı"nda görevli birimlerden kurulan ekip AKOM koordinasyonunda bölgede arama kurtarma, su tahliye, kanal açma, iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların ilk günü 12 Ağustos'ta 76 olan personel ekibi 202'ye; araç sayısı ise 42'den 126'ye çıkarıldı.

ÜÇ VATANDAŞIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yapılan çalışmalarda acı bir haber geldi. Bölge halkı, sel esnasında, bir aparmanın bodrum katına sığınan insanların olduğunu İBB ekiplerine bildirdi. Yaklaşık bir gün süren su tahliyesi çalışmalarının ardından üz vatandaşın cansız bedenine ulaşıldı.

VATANDAŞ İBB EKİPLERİNE DESTEK VERİYOR

İBB ekiplerini, bölge halkı yalnız bırakmıyor. Sahada, çalışmalarında gördüklerini ekiplere ihbar eden vatandaşlar aynı zamanda, aralıksız çalışan İBB personeline çay, kek gibi ikramlarda bulunup onlara destek veriyor, yanlarında olduğunu hissettiriyor.

İBB EKİPLERİ İKİ BÖLGEYE AYRILDI

İBB AKOM'dan paylaşılan bilgiye göre, 202 personelin 124'ü Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 78'i ise Sinop"un Ayancık ilçesinde görev alıyor.

Kaynak: Bültenler

77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor
77 kişinin yaşamını yitirdiği Batı Karadeniz'deki sel felaketinde 34 kişi aranıyor
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
Selin vurduğu Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
AFAD, sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 ve Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 77'ye yükseldiğini açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Yıldız Tilbe Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Mete Gazoz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBB, Bartın, Kastamonu ve Sinop şehirlerinde arama kurtarma, çalışmalarına devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:43:15. #1.14#

title