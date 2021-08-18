İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
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İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler

İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

PENDİK'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeninin çürümeye terkedildiği iddiası tartışma konusu oldu.

PENDİK'te bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ne bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeninin çürümeye terkedildiği iddiası tartışma konusu oldu. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Veteriner Başhekimi Mevlüt Maytalman, " Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir" dedi.

İBB'ye bağlı Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ve Yaşam Alanı'nda ölen onlarca kedi ve köpeğin bir çukurun içinde çekilen görüntü ve fotoğrafları tartışma konusu oldu. Fotoğraflar sosyal medyada paylaştı. Mahalle sakinleri de barınaktan çevreye kötü koku yayıldığını iddia etti. Bugün ise barınakta hareketlilik vardı. Kedi ve köpeklerin cansız beledinin bulunduğu çukurun İBB'ye ait iş makineleri tarafından toprakla örtüldüğü görüldü. Tepeören Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Veteriner Başhekimi Mevlüt Maytalman de açıklamalarda bulurdu. 

Maytalman, " Bakım evimizde 39 ilçenin gömü hizmeti bizde yapılmaktadır. Buraya gelen hayvanların gömü işleri, günlük yapılır. Görüntülerdeki nahoş görüntüler, gömü işlemi yapılmadan önceden çekilmiştir.  Bu görüntü provokasyon amaçlı yapılmıştır. Gömü işlemi yapılan yerde herhangi gibi yerleşim alanı yok. Biz zaten bu alanda çalışıyoruz.Bu durumda ilk bizim hissetmemiz lazım kokuları, ve sosyal medyada paylaşan arkadaşı provokasyon yaptığı için kınıyorum" diye konuştu.Maytalman, "Normal şartlarda zaten bakanlığımızın da yayınladığı kararla ölen hayvan çukura kazılan çukara atılır. Sıkıştırılmış toprakla gömülür. Mevzuat da budur. Bizde ölen hayvanları koyuyoruz çukurumuza üstünü kapatıyoruz. Ama bazen geç olabiliyor bu durum. Çünkü İSTAÇ birimi de ve başka birimlerde buraya geliyor" diye konuştu.   

 


İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler
İBB barınağındaki tartışma yaratan görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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