İbb: "Atıksu Kolektör Hattına Kaçak Deşarj Edilen Kimyasal Atıktan Kaynaklandığı Tespit Edilmiştir"

İbb: "Atıksu Kolektör Hattına Kaçak Deşarj Edilen Kimyasal Atıktan Kaynaklandığı Tespit Edilmiştir"

İBB: "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

İBB: "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.

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