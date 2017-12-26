İbb: "Atıksu Kolektör Hattına Kaçak Deşarj Edilen Kimyasal Atıktan Kaynaklandığı Tespit Edilmiştir"
İBB: "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.
İBB: "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi.