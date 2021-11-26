İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin resmi açılışı yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde kurulan, temelleri 2017'de dönemin İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş tarafından atılan atık yakma ve enerji üretim tesisinin resmi açılışı yapıldı.

Eyüpsultan'daki tesisin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı törenle gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılış konuşmasında, Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük atık yakma ve enerji üretim tesisini İstanbul'a kazandırmanın gururunu yaşadığını söyledi.

İklim değişikliğinin tüm dünyayı tehdit eden bir gündem haline geldiğini dile getiren İmamoğlu, insanlığın bu soruna karşı bilimin ışığında hep birlikte mücadele etme zorunluluğunun bulunduğunu belirtti.

Bütün dünyanın yüksek bir motivasyonla bu mücadelenin içerisinde olma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Dünyada yüzde 70'e yakın insan artık şehirlerde yaşıyor. Bu, ülkemizde ne yazık ki yüzde 80'lerin üzerinde, yüzde 85'lere doğru giden bir oranda. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen sorumluluğun yani yerelden başlayan bir mücadelenin başarılı olacağının farkında bir yerel yönetimiz. Bu açıdan gerekli adımları kararlılıkla atıyoruz." dedi.

İmamoğlu, "Yeşil Çözüm Yol Haritası" ile 2050 yılında İstanbul'u karbon nötr bir şehir haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Tesisin İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15'ini yakma yöntemiyle bertaraf edeceğine ve ürettiği 85 megavat elektrik enerjisiyle (günlük) yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacağına dikkati çeken İmamoğlu, "Tesisimizin günlük 3 bin ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde aslında 'yeşil çözüm' vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak." diye konuştu.

İmamoğlu, tesiste en gelişmiş teknolojileri de kullanacaklarını dile getirerek, "Emisyon değerlerimiz Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca, fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde ortalama 700 bin aracın bir yıllık emisyonuna denk gelen 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve bazı katılımcılar, açılış kurdelesini kestikleri tesisi gezerek görevlilerden bilgi aldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Kaan Bozdoğan - Son Dakika Haberleri

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