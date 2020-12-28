İBB Asgari Ücret ne kadar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 2021 yılı için kaç lira olacak?

Asgari ücret miktarının açıklanmasının ardından İBB çalışanlarının net ve brüt asgari ücret miktarları da belirlendi. Peki İBB asgari ücret kaç tl olacak? İBB asgari ücret ne kadar oldu? İstanbul Büyükşehir Belediyesi asgari ücreti 2021 yılı için kaç lira olacak?

Asgari ücret komisyonu toplantısında alınan karara göre 2021 yılı için Asgari ücret brüt 3.577 lira net 2.825 lira oldu. Peki İBB asgari ücret ne kadar, kaç tl olacak?

2021 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü bugünkü toplantıda. 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yapılan toplantıların dördüncüsü bugün saat 10.30'da başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının ardından Bakan Zehra Zümrüt Selçuk açıklama yaptı.

Bu kapsamda 2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı.

İBB ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücretin net 3.100 TL olacağını söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 2021 yılı asgari ücretinin brüt 3.557 lira, net ise 2.825 lira olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk'un ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB personeli için 2021'de asgari ücretin 3.100 TL olarak uygulanacağını duyurdu. Böylece İmamoğlu, açıklanan rakamı değil, partisinin önerdiği rakamı uygulayacak.

İMAMOĞLU TWİTTER AÇIKLAMASI

"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren İBB, iştirak şirketleri ve bağlı kuruluşlarında çalışan personeller için asgari ücret net 3.100 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyururuz."

"AÇLIK SINIRININ ALTINA MAHKUM EDİLEN EMEKÇİ REFAHA ERMELİ"

CHP, yeni yıl için asgari ücret önerisini en az 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. CHP'den yapılan paylaşımlarda, "Acı reçete asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesilmemeli. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçi refaha ermeli" ifadeleri kullanılmıştı.

Konuyla ilgili CHP'den yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde çalışanların yüzde 43'ü asgari ücret ile geçiniyor. Ülkemiz için asgari ücret bir taban değil, temel geçim kaynağı haline gelmiştir. Acı reçeteyi asgari ücretle geçinen vatandaşlara kesemezsiniz. Açlık sınırının altına mahkum edilen emekçinin daha iyi geçinebilmesi için asgari ücret önerimiz en az 3 bin 100 TL. 2000'de bir asgari ücret ile 13 gram altın alınabiliyordu, 2010'da 10 gram, bugün ise 5 gram. İşçiyi yoksullaştırdılar. İşçimiz daha iyi şartları hak ediyor. Elektriğe, doğalgaza yapılan zamlar. Enflasyon rakamları. Bunların hepsi asgari ücretle geçinen vatandaşlarımızı ilgilendiriyor. Asgari ücrete en az bu zamlar kadar zam yapılmalı. Asgari ücrete sadece zam yetmez, asgari ücretliden vergi de alınmamalı."

KILIÇDAROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI

CHP'nin asgari ücret önerisini açıklamasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Asgari ücretin yoksulluk sınırının altında olması kabul edilemez. Asgari ücret ile geçimini sağlamaya çalışan yurttaşlarımızın, insani yaşam koşullarına kavuşabilmesi için asgari ücretin en az 3 bin 100 TL olması ve asgari ücretin vergiden muaf olması gerekmektedir" dedi.