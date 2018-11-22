İbb Akom'dan Fırtına ve Yağış Uyarısı

İstanbul'da, bugün ve Cuma günü hava sıcaklıklarının özellikle gece ve sabah erken saatlerinde sıfırın altına düşmesi bekleniyor. Buzlanma, don olayı meydana gelebileceğinden trafikte oluşabilecek olumsuzluklara karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) vatandaşlara uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda Kuzey ilçelerde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli (20-35kg/m2) şekilde etkili olan yağışların, öğle saatlerine doğru il geneline yayılarak akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Soğuk havanın etkisi ile hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (3 ila 5 derece) azalırken yeni hafta başına kadar sıcaklıkların 11-13 derece aralığında mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) meteorolojik tahminlere göre tüm vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İtfaiye, Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Gıda ve Hayvancılık, Sağlık Daire Başkanlıkları Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İGDAŞ, İSTAÇ, İSFALT, Metro İstanbul temsilcileri AKOM'da görev başında.

Vatandaşlarımız hava koşullarına bağlı oluşabilecek muhtemel sorunlara karşı ihbar için 153 Beyaz Masa ve İtfaiye 110'u arayabilir. - İSTANBUL