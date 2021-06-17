İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması
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İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek olan İBB Meclisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Su zammı meselesini, su tarifesinin yeniden düzenlenmesi meselesini Kasım ayında görüşeceğiz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek olan İBB Meclisi öncesinde yaptığı açıklamada, "Su zammı meselesini, su tarifesinin yeniden düzenlenmesi meselesini Kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de yine ilgili maddeyi Cumhur ittifakı meclis üyeleri olarak reddedip Kasım ayında görüşülmesi ile ilgili maddenin tekrar devamını ve takibini isteyeceğiz. Onun için buradan İstanbullulara müjdeyi veriyorum. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, bugün gerçekleştirilecek olan İBB Meclisi öncesinde basın toplantısı düzenleyerek, İBB Yönetiminin yeniden meclise getirdiği su zammı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mimar Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi AK Parti Grup Salonunda gazetecilere açıklamalarda bulundu. M. Tevfik Göksu, "Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran toplantısının son günündeyiz. Bu son günde bir Büyükşehir gündemi var. Fakat bu gündemden daha farklı olarak İSKİ olağan su genel kurulu var bugün. Ne hikmetse 15 gün önce olağan genel kurulda, İSKİ genel kurulunda almış olduğumuz kararlar Kasım'da görüşürüz dediğimiz kararlar ivedilikle İBB tarafından olağanüstü genel kurula getirildi. Olağanüstü genel kurula getirilmesinin sebebi de ilk defa İstanbul'un tarihinde İSKİ su zammı yapmak ve arsa satmak için genel kurul olağanüstü toplantı yapıyor. Oysa geçtiğimiz ay yapmış olduğumuz genel kurulda CHP ile birlikte su tarifesinin Kasım ayında görüşülmesini oy birliği ile ertelemiştik. Demiştik ki bu maddeyi Kasım ayında görüşelim ve Kasım ayında bu maddeyle ilgili gerekli kararımızı verelim. Ne hikmetse İBB ivedilikle yeniden su zammını görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı" dedi.

"Kasım ayına kadar İstanbul'da suya zam gelmeyecek"

Suya şu anda yüzde 23 su zammı istediklerini kaydeden Göksu, " Biz Ak Parti grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce hangi kararı verdiysek, hangi sözü verdiysek bu sözün arkasındayız. Su zammı meselesini, su tarifesinin yeniden düzenlenmesi meselesini Kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de yine ilgili maddeyi Cumhur ittifakı meclis üyeleri olarak reddedip Kasım ayında görüşülmesini ile ilgili maddenin tekrar devamını ve takibini isteyeceğiz. Onun için buradan İstanbullulara müjdeyi veriyorum. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek. Suyu afiyetle içebilirler" dedi. - İSTANBUL

İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması
İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan su zammı açıklaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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