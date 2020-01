İBB, Adalar'daki fayton ve atları kamulaştıracak- Yeniden

16.01.2020 18:51 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:51

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar'daki fayton ve bu faytonlar için kullanılan atları satın alarak, kamulaştıracak. Faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak.

Uzun zamandır tartışma konusu olan Adalar ilçesindeki fayton ve atlarla ilgili sorun sonunda bir çözüme kavuşturuluyor. İBB Meclisi Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım Orman Hayvancılık ve Su Ürünleri komisyonlarının ortak raporu olarak Meclis'e sunulan teklif, oy birliğiyle kabul edildi. Söz konusu raporda şöyle denildi:

Kaynak: DHA

"İstanbul'un turistik ziyaret noktalarından olan Adalar ilçesinde taşımacılıkta kullanılan faytonlar nedeniyle her yıl ortalama 400 atın öldüğü ve atların 20-25 yıl olan ömrünün 2 yıla kadar düştüğü tespit edilmiştir. 20 Aralık 2019 tarihli İstanbul Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Mahalli Çevre Kurulu Toplantı Kararı'nda özetler; Adalar ilçesinde 2019 yılı sonbahar ruam taramasına tabii tutulan 1378 attan 81'inin ruam hastalığı çıktığı, ruam hastalığının insan ve hayvanlara bulaşma riski taşıması nedeniyle insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından daha olumsuz durumlar oluşturulmaması adına Adalarda atların faytonlara koşulmasının 3 ay süreyle durdurulmasına, Adadaki toplu ulaşım hizmetlerinin aksamaması için İBB tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir.Anılan nedenlerle 25 Aralık 2019 tarihli İl Trafik Komisyonu kararı uyarınca, Adalar Belediyesi tarafından tescil edilmiş olan ve Adalar ilçesinde taşımacılık faaliyetinde kullanılan, araçlarıyla birlikte toplam 277 adet tescilli fayton plakasının adedinin 250.000 TL bedelle İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, sahipliği Tek Tırnaklı Hayvan Kimlik Belgesiyle belirlenen atların adedinin 4.000 TL bedelle(fayton başına en fazla 6 at) Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından satın alınması ve ulaşım hizmetinin UKOME tarafından belirlenecek sayıdaki elektrikli araçla yapılması uygun görülmüştür."BEDEL 300 BİNE ÇIKTI, ERDEM GÜL TEŞEKKÜR ETTİKomisyon raporlarında faytonların her biri için 250 bin TL bedel belirlenmişti. Ancak Meclis görüşmeleri sırasında fayton bedelinin 300'er bin TL'ye çıkartılması teklif edildi ve bu şekilde karar kesinleşti.Kararla ilgili olarak söz alan Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, meclis üyelerine teşekkür konuşması yaptı.Birkaç faytonunu kalabileceğini, ancak bunun sembolik olacağını, ulaşım aracı olmayacağını, bu konunun daha sonra değerlendirileceğini söyledi.Faytonculuk yapanların atlara eziyet ettiği şeklinde bir algı olduğunu, 3-4 kuşaktır bu işi yapan bir esnaf kitlesinin olduğunu anlatan Gül, algının bir itibarsızlaştırmaya yol açtığını, onların da çoluk çocuğu olduğunu, onlarla dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.Gül ayrıca adada bulunan bütün atların ada dışına çıkartılacağını ancak onların hayvan haklarına uygun bir şekilde yaşaması için gerekenlerin yapılacağını da sözlerine ekledi.