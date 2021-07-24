İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
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İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi

İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamidiye Çeşmesi'nde restorasyon çalışması sonunda orijinalinde bulunan 2'nci Abdülhamid Han'ın tuğrası yenilemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamidiye Çeşmesi'nde restorasyon çalışması sonunda orijinalinde bulunan 2'nci Abdülhamid Han'ın tuğrası yenilemedi. Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamdiye Çeşmesi için restorasyonunu tamamladı. 1902 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından Hamdiye Su kaynağı üzerindeki güzergahta yaptırılan çeşme 2013 yılında Vandallar tarafından tahrip edildi. Çeşme üzerinde bulunan Abdülhamid Han tuğrası da vandallar tarafından kazındı. İBB Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı Çeşmenin restorasyon çalışmalarını temmuz ayının başında tamamlandı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ortaya şok eden görüntüler çıktı. Çeşmenin üst kısmında Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazıyor, ancak orta kısmında üst tarafında bulunan 2nci Abdül Hamid Han'ın tuğrasını yenilenmediği görüldü. Aslına uygun olarak düzenlenmeyen restorasyon çalışması tepki topladı.

"Ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır"

Yapılan restorasyon çalışması ile ilgili Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan dedem Sultan Abdülhamid Han Hz'nin 1902 yılında yaptırmış olduğu Hamdiye Çeşmesinin üzerinde bulunan Tuğrasını restorasyon bahanesiyle kazıttığı ortaya çıktı. Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır. Yetkililerden bunun hesabının kanun nezaretinde ağır bir şekilde sorulmasını kamuoyu ve Osmanoğlu ailesi adına talep ediyorum. Sizin gücünüz ancak taşlardan dedemin tuğrasını silmeye yeter, bu necip milletin yüreğinden dedemin sevgisini silmeye asla ve kat-a yetmez" şeklinde yazılı açıklamada bulundu. - İSTANBUL

İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi
İBB, Abdulhamit Han'ın tuğrasını yenilemedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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