İBB, 65 yaş üstüne vize getirdi

03.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:08

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 65 yaş üstü vatandaşların kullandığı ulaşım kartlarına vize getirmesinin ardından kartların dolum süreleri 31 Mart 2020 tarihinde doluyor. Kullanıcılar, İstanbulkartları'nın vize işlemini bilet dolum bayilerinden ve biletmatik cihazlarından yapabilecek.



65 Yaş Üstü Kartlar'ın, 31 Mart 2020 olan son kullanım tarihine yaklaşılıyor. Vize işlemi yapılmayan kartlar, bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek, tam ücret tarifesine geçecek. 65 Yaş Üstü İstanbulkart sahipleri, kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz yapabilecek. Vize işlemi, biletmatikte, kart okuma yuvasına bırakıldıktan sonra, 10 saniye gibi kısa bir süre içinde, otomatik olarak yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA