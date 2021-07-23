İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı
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İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde i-taksi yerine farklı bir yazılım kullanan 400 taksinin ruhsatını askıya aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, taksilerde i-taksi yerine farklı bir yazılım kullanan 400 taksinin ruhsatını askıya aldı. Şikayetler peş peşe gelince 400 taksinin ruhsatı askıya alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne taksilerle aynı noktaya gidilmesine rağmen farklı ücret ödendiğine dair şikayetler yapıldı.

Havalimanındaki 400 taksinin bağlanmasının ardından yapılan araştırmada edinilen bilgiye göre; olay, yaklaşık bir yıldan fazladır devam eden şikayetlerle ortaya çıktı.

İddiaya göre; Bir aile, İstanbul Havalimanı'ndan 2 taksiye bindi, peş peşe Pendik'e gitti. Peş peşe giden 2 taksiden biri 282 lira yazarken diğeri 304 lira yazdı. Aile hemen şikayetçi oldu. Aynı yere peş peşe giden iki taksideki farkın farklı taksimetreden kaynaklandığı öne sürülüyor.

Denetimlerde İstanbul Havalimanı'nda hizmet veren 400 taksinin İBB'nin taksilerde kullandığı yazılımlardan farklı bir yazılım kullandığı ve ücretin yüzde 8 ile 10 arasında daha fazla alındığı ortaya çıktı. Bunun üzerine 400 taksinin ruhsatının askıya alındığı bildirildi.

(İHA)

İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı
İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı
İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı
İBB 400 taksinin ruhsatını askıya aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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