İBB, 35 yeni okul spor salonunun yapımını tamamladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), spor kültürünün gelişmesi ve olimpizm ruhunun yaygınlaşması için inşa ettiği tesislere yenilerini ekliyor. Öğrencilerin beden eğitimi derslerini yıl boyunca kapalı ve konforlu alanlarda yapabilmeleri için okul bahçelerine spor salonları inşa ediyor. Öğrencilere 185 modern salonda ders yapma imkanı sunan İBB, 35'inin yapımını daha tamamladı. Kullanıma hazır hale getirilenlerle birlikte hizmet verilecek okul spor salonu sayısı 220'e yükselecek.

24 İLÇEDE 35 SALON YAPILDI

İmalat ve ilgili tüm süreçleri bitirilen salonlardan 24'ü açılışa hazır hale getirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara teslim edildi. 11 salon ise enerji abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra kullanıma sunulacak. Salonlar ders saatleri dışında İstanbullulara ücretsiz spor okullarına, sporcu yetiştirme projelerine ve çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

İBB Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 24 ilçede, 14'ü Anadolu Yakasında, 21'i Avrupa Yakasında toplam 35 okulun bahçesine spor salonu kazandırıldı. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından teslim alınarak okulların hizmetine sunulan salonlarda ısıtma ve havalandırma sistemleri ile 7/24 devrede olacak güvenlik kameraları da entegre edildi.

DERS YAPAN ÖĞRENCİ SAYISI 222 BİN'E YÜKSELECEK

Yeni yapılan salonların kullanıma başlanmasıyla birlikte İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından hizmet veren salonların sayısı 220'ye yükselecek. 31 bin 533 öğrenci, beden eğitimi derslerini artık bütün yıl boyunca bu kapalı alanlarda yapabilecek. İBB tarafından yapılan salonlarda ders alan öğrenci sayısı da tüm salonlarda 222 bin 330'a ulaşacak.

BAKIM, ONARIM VE MALZEME DESTEĞİ İBB'DEN

Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde ders saatleri dışında da kullanılabilen salonlarda, İBB iştiraki SPOR İSTANBUL Spor Okulları eğitimleri düzenleyecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün bakım, onarım ve temizliğini yaptığı salonlarda, öğrencilerin ve vatandaşların salonlarda kullandıkları tüm spor malzemeleri de İBB tarafından karşılanacak.

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