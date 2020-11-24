İBB 2020 bursları ne zaman açıklanacak? İBB 2020 bursları ne zaman yatacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) burs başvuru sonuçları açıklandı. İBB bursu başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler heyecanla burslarının yatacağı tarihi merak ediyor. Peki İBB 2020 bursları ne zaman açıklanacak? İBB 2020 bursları ne zaman yatacak?

Binlerce öğrenci İBB Burs başvurusu yaptı. İBB Burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki İBB 2020 bursları ne zaman açıklanacak? İBB 2020 bursları ne zaman yatacak? İBB Burs sorgulama ekranı burs sonuçları için ne zaman açılacak? İşte detaylar...

İBB BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. İBB'den yakın zamanda açıklama bekleniyor. İBB burs sonuçlarının Kasım ayında açıklanması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bir önceki süreçte 3200 TL bursun 3 taksit şeklinde hesaplara yatırılacağına yer verdi. Buna göre Aralık ayında 1200 TL, Şubat ayında 1000 TL, Mayıs ayında ise 1000 TL hesaplara yatacak.

DAHA ÖNCE NELER YAŞANDI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesi vaatlerinden biri olan 'Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı' hayata geçti. 2019 yılında 18 Kasım-24 Kasım tarihlerinde alınan başvuruların sonuçları açıklandı. 'Asil' olarak listede yer alan öğrenciler, 9 Aralık 2019 Pazartesi-14 Aralık 2019 Cumartesi tarihleri arasında evraklarını teslim etti. Asil listede yer alan adaylardan evraklarını teslim etmeyenlerin yerine yedek adaylar çağrıldı.

Başvurusu olumlu olan 5 bin 254 kişi ise başvuru koşullarını karşılayamadığı için evrak kontrolü olumsuz sonuçlandı. Sonuçlara beyan uyumsuzluğu, not ortalaması, açık öğretim ve ön lisans öğrencisi olmak, son sınıfta olmak ve diğer kurumlardan burs almak gibi sebepler etkili oldu.

BURS ALMA KRİTERLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

İBB Yönetimi, 30 bin öğrenci hedefine ulaşılması için yeni bir çalışma başlattı. Kriterleri tuttuğu halde ön lisans ve son sınıfta okuyan kişiler ile not ortalaması belirlenen sınırın altında kalan toplam 2 bin 605 kişinin yeniden değerlendirilmesine karar verildi. Çalışma kapsamında, eğitim yardımı kriterlerinde de iyileştirmeye gidildi. Buna göre; 4 üzerinden 2,5, 100 üzerinden 60 olan not ortalaması; 4 üzerinden 2, 100 üzerinden 53 olarak revize edildi. Başka bir kurumdan burs alamama şartı da başvuran kişilerin dezavantajlılık durumu gözetilerek kaldırıldı.

Yeni şartlarla 15 bin öğrenciye daha eğitim yardımı verilmesi için başvurular, 27 Ocak -6 Şubat tarihleri arasında gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alındı. 7-9 Şubat arasında yapılan değerlendirmenin ardından 10 Şubat'ta eğitim yardımı almaya hak kazanan asil öğrenci listesi www.ibb.istanbul sitesi yayınlandı. Öğrenciler belgelerini 11-22 Şubat tarihleri arasında teslim etti.

İBB BURS ÜCRETİ ARTACAK

İBB, 2020-2021 eğitim sezonu için daha çok öğrenciye, daha yüksek miktarda eğitim yardımı yapabilmek için hazırlıklara da şimdiden başlandı.

ÖDEMELER 3 TAKSİTTE YAPILIYOR

İBB tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında öğrencilere 3 bin 200 TL bursun ilk iki taksidinin 2019 Aralık'ta 1200 TL, 2020 Şubat'ta 1000 olarak ödendiği, üçüncü taksidin ise 2020 Mayıs'ta 1000 TL olarak yatacağı belirtildi.

İBB BURSUNA NASIL BAŞVURULUR?

18 Kasım Pazartesi günü gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi üzerinden alınmaya başlanan başvurular 24 Kasım Pazar günü sona erdi.

'Genç Üniversiteliye Eğitim Yardımı'ndan faydalanmak için 25 yaşını aşmamış TC vatandaşı üniversite öğrencisinin; kendisinin ya da ailesinin İstanbul'da ikamet etmesi, devlet üniversitesinde okuması, vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burs kazanması, Kredi Yurtlar Kurumu'ndan ise burs almaması gerekiyor. Açık öğretimde okuyanlar, uzaktan eğitim görenler, üniversite son sınıfta olanlar, yüz kızartıcı bir eylem nedeniyle disiplin cezası alan veya hüküm giyenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Eğitim yardımının gelecek yıl devamı için yıl sonu başarı notunun 100 üzerinden en az 60, 4 üzerinden 2,50 olması şartı da aranacak.

İMAMOĞLU: HER ALANDA YANINIZDA OLACAĞIZ

Projeyle ilgili açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gençlere; eğitim yaşamlarını kolaylaştırma adına maddi ve manevi her alanda yanında olma sözü verdiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarım... Size bir söz vermiştim. İBB olarak on binlerce İstanbullu üniversiteli gencimize eğitim yardımına başlıyoruz. Bildiğiniz gibi İstanbul'un öğrencileri Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartlarına sahip. Öğrencilerimiz kentimizde çok sayıda indirimden yararlanıyor. İstanbul'u öğrenciler adına daha yaşanabilir bir kent yapmak için çabalıyoruz. 24 Kasım Pazar gününe kadar ekranda gördüğünüz adreslere müracaatlarınızı yapınız. Hepinize eğitim hayatınızda başarılar diliyorum."