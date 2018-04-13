İBB 2017 Faaliyet Raporu Onaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, İBB 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nu onayladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantılarının 4. birleşiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nu ele aldı. Faaliyet Raporu'nu İBB Meclisi'ne sunan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul'un ülke ölçeğinde büyük bir şehir olduğunu ve böyle bir şehirde yatırım ve hizmetlerin de büyük olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

" CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞLATTIĞI HİZMET BELEDİYECİLİĞİNE DEVAM EDİYORUZ"

"Milli gelirimizin yüzde 43'ü bu şehirde üretiliyor. Dış ticaretimizin yarıdan fazlası İstanbul'da gerçekleşiyor. Toplam kamu yatırımları içinde İstanbul'un payı yüzde 25'tir. Bu rakamlar İstanbul'un ekonomik faaliyetlerde öncü olduğunu gösteriyor. İstanbul'a 15 yılda çok büyük yatırımlar yapıldı. Toplam yatırım miktarı 128 milyar lirayı aştı. Bu yatırımlarda önceliğimizi ulaşım yatırımlarına ayırdık ve ulaşıma 15 yılda tam 57 milyar lira harcadık."

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasıyla İstanbul ve Türkiye'deki 'belediyecilik' algısının tamamen değiştiğinin altını çizen Başkan Mevlüt Uysal, "Hizmet ve icraat belediyeciliği başlamış oldu. Biz de o dönemde başlayan hizmet ve icraat belediyeciliği anlayışıyla İstanbul için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

İBB'NİN KREDİBİLİTESİ ÇOK İYİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2017 gider bütçemiz 19 milyar 639 milyon lira, gelir bütçesinin 15 milyar 39 milyon lira olarak gerçekleştiğini ve öngörülen 4 milyar 600 milyon liralık borçlanmanın 2 milyar 678 milyon liralık kısmını borçlandıklarına dikkat çeken Mevlüt Uysal, "Yani daha az borçlandık. Ve bütçe dengesini sağlamış olduk. Bu rakamlar bize 2017 bütçesinin yüzde 96 ile gerçekleştiğini gösteriyor. Bu çok büyük bir başarıdır. Performansı çok iyi bir bütçe yılını geride bırakmış oluyoruz. İBB olarak 14,5 milyar TL borcumuz var. Bunun da yarısı kendi şirketimiz olan İGDAŞ'a. Uluslararası derecelendirme kuruluşlarına göre şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi en iyi derecelerden birine sahip. Türkiye Cumhuriyeti hangi şartlarda borçlanabiliyorsa, biz de belediye olarak aynı şartlarda borçlanabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

2017'de de geçmiş yıllarda olduğu gibi en büyük yatırımın ulaşıma ayırarak bu alanda 6 milyar 800 milyon lira yatırım yaptıklarını dile getiren Uysal, şöyle konuştu; "Bu rakam yatırım bütçemizin yarıdan fazlasını oluşturuyor. Ulaşım bütçesinin en büyük payını her zaman olduğu gibi raylı sistemler alıyor. Üsküdar- Sancaktepe Metro Hattı'nın ilk etabını Aralık ayında açtık. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımızın katılımıyla bu hattın sürücüsüz hizmet veren Üsküdar-Yamanevler bölümü hizmete girdi. Bu hat günde 85 bin yolcu taşıyor. İnşallah bu yıl hattın 7 istasyon ve 9,5 kilometreden oluşan Yamanevler-Çekmeköy-Sancaktepe bölümü Haziran ayı sonu itibariyle açılmış olacak. Dünyada İstanbul'dan başka sadece 6 şehirde var. İstanbul 7. Olarak sürücüsüz metro sistemine sahip. Hattın tamamı açıldığında Anadolu Yakası'nın en büyük raylı sistemlerinden biri olacak."

İstanbul'da şu anda 160 kilometre raylı sistemin olduğunu, bu yıl yapımı devam eden 110 kilometre raylı sistemin daha hizmete gireceğini belirten Uysal, "Böylece yılsonunda 270 kilometre raylı sistem ağımız olacak. Dünyada aynı anda 110 kilometre metro yapımı devam eden başka bir şehir yok. Sadece İstanbul'da yeraltında 20 bin kişi çalışıyor. Bugün Londra Metrosu'nun 480 kilometre olduğunu düşünürsek, 270 kilometre metronun ne anlama geldiği ortaya çıkar. İstanbul'da 1000 kilometre daha metro ihtiyacımız var. Yapımına başlanacak metroları da dikkate aldığımızda, hedefimiz önümüzdeki 10 yılda ilave 600 kilometre metro daha yaparak 1000 kilometreye ulaşmak. Yapımı devam eden 4 metro hattında yılsonu yada en geç 2019 başında bitirme sözü aldık. Eminönü-Alibeyköy Tramvayımız da inşallah 31 Aralık itibariyle bitecek. İnşallah bir dava açıp da engelleyen olmaz. Bundan sonra böyle bir şey olursa dava dosyasıyla birlikte ilan edeceğiz" diye konuştu.

GEBZE- HALKALI BANLİYÖ HATTI DA YILSONU AÇILACAK

Uysal, bu yıl hizmete girecek raylı sistemlerden birisinin de Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan Gebze- Halkalı Banliyö Hattı olduğunu, 63 kilometrelik 10 ilçeden geçen hattın günlük yolcu kapasitesinin 1,5 milyon olacağını söyledi. Hat hizmete girdiğinde İstanbul'un ana ulaşım aksını oluşturacağını ve metrobüsü de rahatlatacağını ifade eden Uysal, "Ayrıca Dudullu-Bostancı hattının bir bölümünü de bu yıl açmayı hedefliyoruz. Bu hattın 10,2 kilometrelik bölümünü oluşturan Bostancı-İDO iskelesi - İMES Sanayi Sitesi güzergâhını hizmete alacağız. Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nı da bu yıl hizmete almayı hedefliyoruz. 8 ilçemizden geçen 18 kilometrelik bu hat günde 1 milyon yolcu taşıyacak. Tarihi Yarımada'ya ulaşan yeni bir tramvay projesi olan Eminönü-Alibeyköy Tramvayı'nın inşaatı devam ediyor. 10 kilometrelik yeni tramvayımız; Eminönü, Eyüp ve Alibeyköy ulaşımında inşallah büyük rahatlık sağlamış olacak" diye konuştu.

TAKSİM MEYDANI'NDAKİ İKİ CADDE YERALTINA ALINACAK

Karayollarında 2017 yılında 26 adet yol ve kavşak bitirdiklerini, 38 yol ve kavşak inşaatının ise devam ettiğini aktaran Uysal, İstanbul'da yapılan karayolu tünellerinin 17 kilometreyi bulduğunu, toplam 11 kilometrelik Dolmabahçe-Levazım, Libadiye- Çamlıca ve Eyüp-Alibeyköy tünel yollarının inşaatının devam ettiğini söyledi.

Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin yenileme çalışmalarının başladığını hatırlatan Uysal, AKM'nin önündeki ve Sıraselviler'e doğru uzanan caddeleri yeraltına alarak meydanın tamamını yayalaştıracaklarını açıkladı.

İBB'nin bugüne kadar kapalı-açık, yer üstü-yer altı toplam 677 otopark yaptığı ve bu otoparkların araç kapasitesi 94 bin olduğu bilgisini veren Uysal, "Şu an 25 bin araçlık 67 yeni otoparkımızın inşaatı sürüyor. 2017'de ise 3 bin araç kapasiteli otopark inşaatını bitirdik. 5 Okul bahçesinin zemin altına otopark yapıyoruz. Bu otoparkların üçünü Beşiktaş'ta diğerlerini Ataşehir ve Fatih ilçelerimizdeki okul bahçelerine inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

İ-TAKSİ BÜYÜYECEK

Uysal, 2017 yılında İstanbul için çok önemli olan i-Taksi uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "i-Taksi ile hemşerilerimizin konfor ve güvenliğini arttırmak adına önemli bir çalışma yapıldı. Sistem sayesinde taksici esnafı ve İstanbul halkı daha kazançlı olacak diye düşünüyorum. Şu anda i-Taksi uygulamasına 5 bin taksici dahil. Taksicilerimizin uygulamayla ilgili bazı düzeltme talepleri var. Bunların yaptığımızda 15 bin taksicimizin bu sisteme dahil olacağını düşünüyoruz. Yerli ve milli bir yazılımla çalışan İstanbulkart taksilerde ve alışverişte de kullanılabilir hale dönüştürüldü" dedi.

"YERLİ TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPAN BELEDİYEYİZ"

Yeni teknolojileri kullanan, bilgi teknolojisine yatırım yapan bir belediye olduklarını belirten Mevlüt Uysal, şöyle konuştu; "İlk yerli tramvay aracını İstanbul Büyükşehir Belediyemiz üretti. Tamamı yerli ve milli 18 adet tramvay, şu anda Topkapı-Sultançiftliği hattında çalışıyor. Bu araçlar tamamen yerli tasarım ve yazılıma sahip. Metro araçlarında "Milli Sinyal" için çalışıyoruz. Giderek büyüyen raylı sistem ağımızda "milli sinyal" kullanmak istiyoruz. Bu projeyi bir teknoloji şirketi olan İSBAK yürütüyor. "Milli Sinyal" projemiz tamamlandığında bu alanda dışa bağımlı olmaktan kurtulmuş olacağız. Metro araçlarının parçalarını yerli hale getirme ve iç piyasadan tedarik etmek için çalışmalarımız var. Bu projemiz metro araçlarının bakım ve onarımlarını da kapsıyor. İETT Otobüslerimizde Karakutu dönemi başladı. Yazılımı ve tasarımı bize ait. Karakutu, araç arızalarını, kaza kayıtlarını, şoförün sürüş bilgisini içeriyor. İstanbul Kart artık sadece toplu ulaşımda kullanılmıyor. Alışverişte de kullandığımız, yaygın ödeme aracı. Bu kartın "bankacılık" sistemi ile entegrasyonunu da yine bizim mühendislerimiz çalışıyor. İSKİ de akıllı şehir hedefine uygun olarak yerli sistemler geliştiriyor. İçme suyu ve atıksu şebekelerinin kontrolü, izlenmesi ve yönetimi yerli ve milli yazılımla sağlanacak. Bu örnekler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin teknoloji üreten bir belediye olduğunu ortaya koyuyor.

2017'DE ÇEVRE YATIRIMLARINA 6,5 MİLYAR LİRA HARCANDI

2017 yılı bütçesinde 2 milyar 365 milyon TL ile en büyük ikinci yatırım kalemini çevre yatırımlarının oluşturduğunu belirten Uysal, sözlerini sürdürdü; "İSKİ'yi dahil ettiğimizde konsolide çevre yatırımlarımız 2017'de 6,5 milyar liradır. Görüldüğü gibi ulaşımla birlikte çevre en büyük yatırım ve hizmet kalemimizdir. Çevre yatırımlarımızda derelerin ıslahı büyük bir paya sahip. Geçen yıl 10,6 kilometre dere ıslahı yaparak 18 derenin ıslahını tamamladık. Uzunluğu 11 kilometreyi bulan 17 derede ıslah çalışmamız devam ediyor"

Günde yaklaşık 3 milyon metreküp su tüketen İstanbul'un, yapılan yatırımlarla 2050 yılına kadar su sıkıntısının olmadığını ve barajların dolu olduğunu hatırlatan Uysal, Melen'in iki etabından yılda 720 milyon metreküp su getirdiklerini, üçüncü etabının inşaatına devam ettiklerini söyledi. Melen sistemiyle İstanbul'un su rezervimizi ikiye katlamış olacağını ve yıllık 1 Milyar 77 milyon metreküp su kaynağı elde edeceğini dile getiren Uysal, atıksuların arıtılmasıyla ilgili de şunları söyledi;

"Bugün İstanbul'da arıtılmayan atık su kalmadı. Denizlerimizi, derelerimizi ve içme suyu kaynaklarımızı kirlilikten kurtardık. İstanbul Boğazı'na kontrolsüz atık su akışını önledik. Hem biyolojik hem de ileri biyolojik sistemleri hizmete aldık. Biyolojik arıtmayı köylere kadar götürdük. Hedefimiz ön arıtmaları, biyolojik arıtmalara dönüştürmek. Yenikapı ve Kadıköy ön arıtma tesislerini biyolojik arıtmaya dönüştürüyoruz. Toplam 4 milyon nüfusun atık suyu biyolojik olarak arıtılacak. Geri dönüşüm sularından daha fazla istifade edeceğiz. Bu suları sanayide, park ve bahçe sulamasında daha fazla kullanacağız."

"ÇÖPLÜK FACİASINDAN ELEKTRİK ÜRETEN ŞEHRE GELDİK"

Mevlüt Uysal, İstanbul'da günde 19 bin 200 ton çöp toplandığına dikkat çekerek, sadece evsel atıklardan oluşmayan bu çöplerin ayrıştırılmasının, bertaraf edilmesinin ve geri dönüşümünün başlı başına bir sanayi olduğunu söyledi. İstanbul'da vahşi depolamanın tarih olduğunu ve İstanbul'un atık yönetiminde Avrupa'nın en iyi şehirlerinden olduğunu vurgulayan Uysal, toplam kapasiteleri günde 8 bin 500 ton olan Başakşehir, Eyüpsultan ve Sancaktepe'deki katı atık aktarma merkezi inşaatlarının sürdüğünü belirtti.

"Hekimbaşı çöplüğü faciasından, bugün çöpten elektrik üreten bir İstanbul'a geldik. İki tesisimizde günde 67 megawatt saat elektrik elde ediyoruz" diyen Uysal, "Kemerburgaz, Işıklar köyü ve Silivri Seymenler'de yeni tesisler yapıyoruz. Bu tesislerden de 379 megawat saat elektrik üreteceğiz. Bu, yaklaşık 5 milyon 700 bin nüfusun elektrik ihtiyacını karşılayan bir kapasite demek. Bu da İstanbul nüfusunun üçte birine denk geliyor" şeklinde konuştu.

Hafriyat kamyonlarını Araç Takip Sistemi ile kontrol altına aldıklarını, yeşil alanları artırmaya ve ağaçlandırmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Uysal, konuşmasını şöyle sürdürdü; "2017 yılında şehrimize 2 milyon metrekare daha yeşil alan kazandırdık. İstanbul'un yeşil alan miktarı böylece 87 milyon metrekareye ulaşmış oldu. Kişi başına yeşil alanda 6 metrekareye ulaştık. Geçen yıl 5 park ve bahçe daha yaptık. 21 park ve bahçe yapımı sürüyor. İstanbul'a 2017 yılında 179 bin ağaç diktik. Çevre konusunda hep hassas olduk. Feriköy ve Aksaray'daki İSKİ arsasını yeşil alan yapıyoruz."

KENTSEL DÖNÜŞÜM 'YERİNDE' YAPILACAK

İstanbul'u depreme dayanıklı bir şehir haline getirmek için kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırma çalışması başlattıklarını dile getiren Uysal, "İmar artışı yapmadan yerinde dönüşüm yapacağız. Kimseden para almayacağız. 100 metrekare daire sahibine 80 metrekare daire vereceğiz. Bu yüzde 20'ye Büyükşehir olarak biz de maddi katkı sağlayarak dönüşümü finanse edeceğiz. Anlaşıp bize gelen ev sahiplerinin dönüşümünü üstleniyoruz. KİPTAŞ bu dönüşüm faaliyetlerinde etkin rol alacak. Bu yıl kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdık. Büyükçekmece Mimar Sinan'da, Gaziosmanpaşa Yıldız Tabya, Beyoğlu Okmeydanı Van Blokları'nda kentsel dönüşüme başlıyoruz. Bayrampaşa Cezaevi alanı dönüşümü dahil bu dört projeye 890 milyon lira ayırdık" diye konuştu.

EĞİTİMDEN KÜLTÜR VE SPORA HER ALANDA HİZMET…

Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlere 2 milyar lira harcama yaparak dar gelirli ve muhtaç kesimlerini desteklediklerini, şehit yakınlarına, yetim ve öksüzlere, engelli vatandaşlarımıza yardım ellerini uzattıklarını vurgulayan Uysal, 2017 yılında biri yüzme havuzu olmak üzere 3 spor tesisini bitirdiklerini, 3 kapalı yüzme havuzunun ve 5 spor sahasının yapımına devam ettiklerini, 20 okula daha kapalı spor salonu kazandırdıklarını ve 7 okul yaptıklarını anlattı. Uysal, Şehir Tiyatroları'nda doluluk oranının yüzde 10 artarak yüzde 88'e, seyirci sayısının da 473 bin kişiye ulaştığına da dikkat çekti.

Uysal, yine 2017 yılında 30 tarihi eseri ihya ettiklerini, 2. Abdulhamit ve 2. Beyazıt türbelerini restore ettiklerini, Bulgar Kilisesi, Talatpaşa Konağı ve daha nice eseri yenilediklerini ve 24 eserin çalışmasının sürdüğünü belirterek, 2017 yılında afet ve acil durumlar için 380 milyon lira harcadıklarını ve AKOM ile İstanbul İtfaiyesini güçlendirdiklerini dile getirdi.

Toplantıda Başkan Mevlüt Uysal'ın ardından AK Parti ve CHP'den meclis üyeleri görüş ve önerilerini belirten konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından oylamaya sunulan İBB 2017 Faaliyet Raporu, 150 kabul ve 75 ret oyu ve oy çokluğuyla onaylandı.