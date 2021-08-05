İBB 160 otobüs alımı için ihale düzenledi
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İBB 160 otobüs alımı için ihale düzenledi

İBB 160 otobüs alımı için ihale düzenledi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 160 otobüs alımı için ihale gerçekleştirdi.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) 160 otobüs alımı için ihale gerçekleştirdi. 

İBB'nin otobüs alım ihalesi, Beyoğlu'nda bulunan İETT Satınalma Daire Başkanlığı'nda düzenlendi. 250 yolcu kapasiteli 25 metre 60 adet çift körüklü otobüs ile 190 yolcu kapasiteli 21 metre uzunluğunda 100 adet tek körüklü otobüs alımı için iki ayrı ihaleye düzenlendi.100 adet tek körüklü otobüs için İBB'nin 894 milyon 708 bin 250 lira yaklaşık maliyet çıkardığı ihaleye tek geçerli teklifi Otokar Otomatif ve Savunma Sanayi AŞ., 606 milyon 114 bin 800 lira ile verdi. İBB'nin 624 milyon 31 bin 20 lira maliyet çıkardığı 60 adet çift körüklü otobüs için ise tek teklifi Ulaşım İç ve Dış Ticaret AŞ., 558 milyon lirayla verdi. İhale sonuçlarının daha sonra açıklanacağı öğrenildi.


İBB 160 otobüs alımı için ihale düzenledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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