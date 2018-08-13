İbadi: "İran Bankalarıyla Sadece Dolar Alışverişini Durdurma Kararı Aldık"

Irak Başbakanı Haydar İbadi, yaptığı bir açıklamada İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurma kararı aldığını söyledi.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, haftalık basın toplantısında Irak'ın ABD tarafından İran'a uygulanan yaptırımlara bağlı kalmayacağını söyledi. Bununla birlikte İbadi, Irak'ın yalnızca İran bankalarıyla dolar alışverişini durdurma kararı aldığını belirterek, Irak topraklarının herhangi bir komşu ülkeye saldırı yapmak için kullanılmaması prensiplerinin değişmediğini vurguladı.

Irak Başbakanı Haydar İbadi yaptığı açıklamada, ülkesinin 12 yıl yaptırımların bedelini ağır ödediğini hatırlatarak, "İran'a uygulanan yaptırımları tasvip etmemize rağmen halkımızın çıkarını korumak için buna bağlı kalacağız" demişti.

İbadi'nin açıklamaları, başta Şii milis gücü Haşdi Şabi olmak üzere birçok Şii taraflarca sert bir dille eleştirilmişti. - ERBİL