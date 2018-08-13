Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'den, Türkiye Açıklaması: İzin Vermeyiz!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Ankara'ya gerçekleştireceği ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu."Komşu ülkelerle suyun ortak paylaşımı konusunda anlaşmaya varmayı önemsiyoruz." diyen İbadi, "Türkiye'ye yapacağımız bu ziyaret kapsamında su meselesinin yanı sıra ekonomik, yatırım ve güvenlik konularını ele alacağız. Komşu ülkelerle açılım politikamız söz konusu. Türkiye, komşu ülkemizdir ve topraklarımızdan oraya saldırıda bulunulmasına izin vermeyiz." dedi.

"TALİMAT VERDİK"

Irak-Türkiye sınırının korunması konusuna da değinen İbadi, "Güçlerimize, Irak-Türkiye sınırını korumaları için talimat verdik." diye konuştu. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili açıklamalarından dolayı ülkedeki bazı Şii gruplar tarafından eleştirilmesine ilişkin ise İbadi, şunları kaydetti: "Biz, bu yaptırımların zalimce ve adil olmadığı görüşündeyiz. İran, komşumuzdur ve biz komşuluk ilişkisine önem veririz. Ancak Irak devleti ve halkının çıkarlarını herkesten üstün tutarız ve hiçbir çete grubun çıkarını buna tercih etmeyiz."

İRAN AÇIKLAMASI

İran ile ticari ilişkilerin askıya alındığı ve oradan ülkesine yapılan ithalatın yasaklandığı şeklindeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten İbadi, "İran'a karşı ticari ilişkiler kapsamında dolar kullanmayacağız. Bu, yaptırımları uygulayacağız demek değil." ifadelerini kullandı. İnanç turizmi kapsamında Irak'a gelen yabancılar için vize ve diğer gümrük harçları konusunda indirim kararı aldıklarını kaydeden İbadi, "Bundan en çok, ülkelerindeki mali duruma bakarsak, İranlı turistler yararlanacak." şeklinde konuştu.

İbadi, "Ankara'dan İran'ın başkenti Tahran'a geçeceği" iddialarını ise yalanladı.