İbadi'den "Deaş'ın Yurt Dışında da Peşinden Gideceğiz" Açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının yıl dönümünde, örgütün yurt dışında da peşinden gideceklerini söyledi.

İbadi, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının birinci yıl dönümünde yayınladığı mesajında, "Çetelerin (DEAŞ) kalıntılarının yurt içi ve yurt dışında peşinden gideceğiz." ifadelerini kullandı.

İbadi, DEAŞ'tan kurtarılmış bölgelerin yeniden imarına da başladıklarını kaydetti.

DEAŞ'ın askeri olarak bitirildiği açıklansa da bu ülkedeki uyuyan hücreleri varlık gösteriyor. Örgüt, zaman zaman saldırılar düzenliyor ve sivilleri kaçırıyor.

Irak güçleri, koalisyon güçlerinin desteğiyle Irak'ın ikinci büyük kenti Musul'u, 10 Temmuz 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarmıştı.