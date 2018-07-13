İbadi, Brüksel'den Basra'ya Geldi

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkesinin güneyindeki Basra olmak üzere birçok kentte bir haftadır süren hükümet karşıtı protestoları yatıştırmak için Brüksel'de düzenlen NATO zirvesinden döner dönmez hemen Basra'ya geldi.

Başbakan Haydar el-İbadi, Irak'ın güneyindeki Basra olmak üzere birçok kentte bir hafta önce patlak veren protestoları görüşmek üzere Brüksel ziyaretinin ardından Basra'ya geldi. Başbakanlık Basın Ofisi, İbadi'nin Basra Operasyon Komutanlığı ve güvenlik güçleri yetkilileriyle bir toplantı düzenlediğini ve gelişmeleri yakından incelediğini duyurdu.

Basra'da ve güneydeki birçok kentte bir haftadır devam eden gösterilerde çıkan çatışmalarda 2 kişinin öldüğü ve ondan fazla kişinin yaralandığı gelen haberler arasında bulunuyor. - BASRA