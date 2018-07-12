İbadi, Brüksel'de Erdoğan ile Görüştü

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesine katılan Irak Başbakanı Haydar İbadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Irak Başbakan Haydar İbadi'nin Basın Ofisi, NATO Zirvesine katılmak üzere Brüksel'e giden İbadi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bölgedeki siyasi gelişmeleri, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarını ele aldığını duyurdu. - ERBİL