"İbadetlerimizi yerine getirmeden önce yaptığımız yanlışlardan arınmalıyız"

Müslümanlar için oldukça önemli olan üç ayların içerisine girdik. Üç ayların faziletlerini ve peş peşe sıralanan Recep, Şaban ve Ramazan ayları hakkında bilgiler veren Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, "Üç aylar vesilesiyle yapacağımız birçok ibadetimiz var ama Rabbimizin buyurduğu gibi ibadetlerimizi yapmadan birbirimize karşı yanlışlarımızı düzeltmemiz gerek" dedi.

Müslümanlar için oldukça önemli olan üç aylar 13 Şubat tarihi itibariyle başladı. Ramazan aylarını içine alan üç aylar Müslümanlar için kutsal aylardır. Aynı zamanda üç aylar tüm duaların kabul edildiği aylar olarak da bilinmektedir. Fatih ilçe Müftüsü Hüseyin Baş, DHA'ya yaptığı açıklamada üç ayların faziletlerinin neler olduğunu, üç aylar orucunun kaç gün tutulduğunu anlattı.

"RABBİMİZ TARAFINDAN VURGULANAN EN ÖNEMLİ ŞEY ZULÜM ETMEYİN İFADESİ"

İbadetlerimizi yapmadan önce yanlış yaptığımız işlerden vazgeçmemiz gerektiğini söyleyen Fatih İlçe Müftüsü Hüseyin Baş, "Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de de ifade ettiği gibi 12 ayın içerisinde bulunan 4 ayı hürmete laik ve saygı gösterilmesi gereken ay olduğunu buyurmuş. Bu aylardan 3'ü peş peşe gelen muharrem dediğimiz aylar. Bir tanesi de üç ayların başlangıcı olan Receb-i Şerif ayıdır. Ayet-el kelimeye baktığımızda bu aylar için Rabbimiz tarafından vurgulanan en önemli şey, kesinlikle birbirinize zulüm etmeyin ifadesidir. Zulüm ifadesinin kullanılmasının nedenleri vardır. Bizim literatürümüzde yerli yerinde yapılmayan her iş zulümdür. Yani kardeşimize karşı eğer bir haksızlığımız varsa bu mübarek üç aylar vesilesiyle o zulümden bir şekilde vazgeçmemiz lazım. Rabbimizin tek affetmediği şey kul hakkıdır. Üç aylar vesilesiyle yapacağımız birçok ibadetimiz var. Ama Rabbimizin buyurduğu gibi ibadetlerimizi yapmadan birbirimize karşı yanlışlarımızı düzeltmemiz gerek" dedi.

Mübarek gece ve günleri fırsat bilerek bilinçlenmemiz gerektiğini belirten Hüseyin Baş "Cuma günü Receb-i Şerif'in ilk cuma gecesidir. Bizler için kıymetli ve önemli bir gündür. Yine bu günlerde de ibadetlerimizi yerine getirmeden önce kardeşlerimize karşı yaptığımız yanlışlar varsa onlardan arınmamız lazım. Sonrasında Rabbimize karşı görevlerimizi yerine getirmemiz gerekir" diye konuştu.

"RAMAZAN AYINA KADAR NE EKTİYSEK ONU BİÇİYORUZ"

Üç ay boyunca oruç tutmak gibi bir ibadet şekli olmadığını söyleyen Hüseyin Baş, "Ramazan-ı Şerif bizim için en önemli aydır. Ramazan ayına girmeden önceki aylardan bir hazırlık yapılması gerekiyor. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Receb-i Şerif ayı dikim aydır. Şaban ayı diktiklerimizi sulama ayı. Ramazan ayı ise diktiklerimizin hasadını yaptığımız dönem. Yani kısacası Ramazan ayında ne ektiysek onu biçiyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GÜN VE GECELER İKAZ LEVHALARINA BENZİYOR"

Vatandaşlarımız sadece Ramazan ayında ibadete başlarsa, ibadetlere antrenmansız yakalanmış olur diyen Hüseyin Baş, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Peygamber efendimizin bazen hem Receb-i Şerif hem Şaban-ı Şerif aylarında oruç tutuğunu biliyoruz. Burada önemli olan vatandaşlarımızın sürekli oruç tutması değil belirli aralıklarla oruç tutmasıdır. Aynı zamanda tutacağımız oruçları özellikle pazartesi, perşembe günleri ve ay takviminin 13, 14, ve 15'inci günlerinde tutulmasını tavsiye ediyoruz. Üç aylar, mübarek gün ve geceler bizler için ikaz levhalarına benziyor. Bugün ve geceler bizler için birer hatırlatmadır. Yine Ramazan ayına doğru giderken bu aylardan kendimizi alıştırarak kimsesiz, yoksul, yetim ve ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize el uzatmamız gerekir. Yardım etme en önemli ibadetlerimizden biri diye düşünüyorum. Bu vesileyle halkımızın üç aylarını gelecek olan Ramazan-ı Şerif'i ve özellikle perşembeyi cumaya başlayan Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı