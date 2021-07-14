İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYORÇekmeköy Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması yaptıÇekmeköy Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması yaptı

Çekmeköy Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçede bulunan Cami, Cem Evleri ve Diyanet İşlerine bağlı Kuran Kursları'nı Kurban Bayramı'na hazırlayan ekipler, vatandaşların bayram namazlarını daha rahat kılabilmeleri için en ince detaylara kadar camilerin tüm eksiklerini gözden geçirdiler.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Pademiden dolayı ibadethanelerimizi düzenli olarak dezenfekte edip temizlik çalışmalarını yapıyorduk. Devletimizin aldığı tedbirler ve yapılan aşılama çalışmaları ile Koronavirüs yavaşça etkisini kaybediyor. Uzun bir süre sonra inşallah rahat bir bayram kutlayacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere, bayram boyunca ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için ayrım gözetmeksizin ilçemizde bulunan ibadethanelerin bakım ve temizlik çalışmalarını yaptık, eksiklerini temin ettik. Bu vesile ile barış, birlik, bereket ve huzur ve sağlık dolu bir bayram geçirmenizi dilerim, "dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Tolga Akış İlyas Tetik Melisa Döngel Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Ağaoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 19:13:04. #1.16#

title