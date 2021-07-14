İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYORÇekmeköy Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması yaptıÇekmeköy Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi.

İBADETHANELER KURBAN BAYRAMI'NA HAZIRLANIYOR

Çekmeköy Belediyesine bağlı ekipler ilçedeki ibadethanelerde temizlik ve bakım çalışması yaptı

Çekmeköy Belediyesi, Kurban Bayramı vesilesi ile ilçede bulunan ibadethanelerde bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. İlçede bulunan Cami, Cem Evleri ve Diyanet İşlerine bağlı Kuran Kursları'nı Kurban Bayramı'na hazırlayan ekipler, vatandaşların bayram namazlarını daha rahat kılabilmeleri için en ince detaylara kadar camilerin tüm eksiklerini gözden geçirdiler.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz "Pademiden dolayı ibadethanelerimizi düzenli olarak dezenfekte edip temizlik çalışmalarını yapıyorduk. Devletimizin aldığı tedbirler ve yapılan aşılama çalışmaları ile Koronavirüs yavaşça etkisini kaybediyor. Uzun bir süre sonra inşallah rahat bir bayram kutlayacağız. Yaklaşan Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımızın başta bayram namazı olmak üzere, bayram boyunca ibadetlerini daha rahat yapabilmeleri için ayrım gözetmeksizin ilçemizde bulunan ibadethanelerin bakım ve temizlik çalışmalarını yaptık, eksiklerini temin ettik. Bu vesile ile barış, birlik, bereket ve huzur ve sağlık dolu bir bayram geçirmenizi dilerim, "dedi.

Kaynak: Habermetre