İbadete açılacak Ayasofya Camii için marş yazdı İzmirli sanatçı Muharrem Aygün, 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için marş yazdı.

İzmirli sanatçı Muharrem Aygün, 24 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Camii için marş yazdı. Aygün, Ayasofya'yı yeniden ibadete açma kararından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile cami statüsüne kavuşan ve 85 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii için tüm yurtta coşku hakim oldu. Sanat dünyası da bu coşkuya ortak olurken, İzmirli sanatçı Muharrem Aygün söz ve bestesini kendisinin yazdığı Ayasofya Marşı'nı hazırladı. Orkestrasıyla birlikte Ayasofya Marşı'nı seslendiren Aygün, "Asrın fatihine de buradan selam olsun. Ayasofya'yı bize kazandırdığı için sevgili Cumhurbaşkanımız'a çok teşekkür ediyorum" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

"Allah nasip etti, bugünleri bize gösterdi"

Ayasofya'nın yeniden cami statüsüne kavuşarak ibadete açılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Aygün, "Biz inanıyorduk, bir gün Ayasofya mutlaka Müslümanların olacaktı. Ayasofya bir gün mutlaka cami olacaktı. Biz her zaman şuna inandık; az olanlar değil, inananlar kazanır. Biz de kazanacağımızı biliyorduk. Sağ olsun sevgili Cumhurbaşkanımız ve devlet büyüklerimizin bize hediyesi ile Ayasofya 24 Temmuz'da inşallah cami olarak tekrar Türk milletine kazandırılıyor. Allah nasip etti, bugünleri bize gösterdi. Ayasofyamıza yeniden kavuştuk. Biz değerlerimize sahip çıkalım. Müslümanlar olarak bize bahşedilen, bize verilen nimetlere sahip çıkalım. Biz bu dönemde sahip çıkmazsak hiçbir zaman hiç kimse bize sahip çıkmaz" dedi.

"Asrın fatihine selam olsun"

"Asrın fatihi" olarak nitelediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Muharrem Aygün, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılacak olmasını da fetih olarak değerlendirdi. Aygün, "Ayasofya bir fetihtir, fetih Fatih'tir. Asrın fatihine de buradan selam olsun. Ayasofya'yı bize kazandırdığı için sevgili Cumhurbaşkanımız'a çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA