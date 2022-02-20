İbadet için tüm engelleri ortadan kaldırdılar

Kocaeli'de engelli ve yaşlılar için asansör yapılan Barbaros Camii'nde su deposu, jeneratör ve ısıtıcı da bulunuyor. İbadet etmek için camiye gelen vatandaşların zorluk yaşamasını istemediklerini söyleyen imam Kadir Çelikiz, "İbadet için yok engel, siz yeter ki camiye gelin. Herkesi ibadete ve ziyarete bekliyoruz" dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan Barbaros Camii'ne engelli ve yaşlı bireyler için asansör yapıldı. Bir hayırsever tarafından yaptırılan asansör, caminin üst katına çıkmakta güçlük yaşayan vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Yaklaşık 1 hafta önce hizmete giren asansörün kapısının bir düğmeyle otomatik açılıyor olması da yaşlı ve engelliler için bir zorluğu daha ortadan kaldırıyor. Camide su kesilmesine karşı su deposu, elektrik kesintisine karşı jeneratör, soğuk havalarda devreye girecek ısıtıcı gibi başka imkanlar da bulunuyor.

"İbadet için yok engel, yeter ki siz camiye gelin"

İbadet etmek için camiye gelen vatandaşların zorluk yaşamasını istemediklerini belirten Başiskele Din Görevlileri Dernek Başkanı ve Barbaros Camii imamı Kadir Çelikiz, "Üç aylar vesilesiyle insanların ibadetle ilgili manevi duyguları çok yükselmektedir. Biz de bu vesileyle üç aylara girerken bir istişare yaptık. 'İbadet için yok engel, sen yeter ki camiye gel' diyerek camimize ibadete gelen gerek büyük yaşta amcalarımız, gerek engelli kardeşlerimizin önlerine hiçbir engel çıkmaması için bir asansör yaptırdık. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Bir ailemiz asansörün maliyetini, masrafını karşıladı. Kendilerinden Allah razı olsun. Camimizin altında 4-6 yaş kursumuz var, kız kursumuz var. Cami içerisinde namaz esnasında ibadetler yapılıyor. Biz su kesintilerine karşı bir tane su deposu koyduk. Elektrik kesintilerine karşı jeneratör yaptırıyoruz, inşallah onun da montajı tamamlanacak. Camimize ibadet maksadıyla, ziyaret maksadıyla gelen bütün kardeşlerimizin önlerine hiçbir engel çıkmasını istemiyoruz. Bu duygu ve düşünceyle camimize bu asansörü yaptırdık, su deposunu ve jeneratörü koydurduk. Allah bu ve benzeri hizmetlere bedenen, madden ve manen destek olan herkesten razı olsun. 'İbadet için yok engel, siz yeter ki camiye gelin' diyoruz ve herkesi ibadet, ziyaret maksadıyla bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Allah yaptıran, vesile olan herkesten razı olsun"

Engelli Hakan Çelikiz ise evinin başka bir mahallede olmasına rağmen ibadet için Barbaros Camii'ne geldiğini ifade ederek, "Bir engelli vatandaş olarak bu nimetlerden yararlanmanın gururunu ve sevincini yaşıyorum. Ben farklı bir mahallede oturuyorum. İbadetin kolaylığı için buraya geliyorum. Allah yaptıran, vesile olan herkesten razı olsun. Diyanetimizde böyle hocaların olması gurur verici. Allah devletimize ve Diyanetimize zeval vermesin diye dua ediyorum. Bu asansör olmadan önce başka bir camiye gidiyordum. Yine camilerimiz iki katlı olduğu için, merdivenli olduğu için çıkamıyordum. Bir başkasının yardımıyla çıkabiliyordum. Örneğin biri sırtına alıyordu beni ve öyle çıkabiliyordum ama bu şekilde kendi kendime her işimi halledebiliyorum" diye konuştu.

"Asansör olmadan önce değnekle çıkmaya çalışıyordum"

Camide hayata geçirilen hizmetlerden memnun olduğunu dile getiren 82 yaşındaki Servet Tuncay ise, "Camimizin içerisinde çok kolaylıklar var, oturacak yerlerimiz var. Kur'an kursu var, 80'imden sonra bana Kur'an öğrettiler. Evimde okuyorum şimdi, Allah'a şükür. Asansör olmadan önce değnekle çıkmaya çalışıyordum ve çok zorlanıyordum. Şimdi sebep olanlardan Allah razı olsun. Çok güzel oldu" dedi. - KOCAELİ