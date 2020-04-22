IATA: Yolcuların yüzde 40'ı uçuş için en az 6 ay bekleyecek
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dünya genelinde yolcuların yüzde 40'ının hava yolu seyahati için koronavirüs salgınının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından en az 6 ay beklemeyi düşündüğünü açıkladı.
22.04.2020 13:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:44
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, dünya genelinde yolcuların yüzde 40'ının hava yolu seyahati için koronavirüs salgınının yayılmasının kontrol altına alınmasının ardından en az 6 ay beklemeyi düşündüğünü açıkladı.
Kaynak: Dunya.com