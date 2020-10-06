IATA: Yılın ikinci yarısında hava yollarının dakikada 300 bin dolar kaybetmesini bekliyoruz
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IATA: Yılın ikinci yarısında hava yollarının dakikada 300 bin dolar kaybetmesini bekliyoruz

06.10.2020 21:27 | Son Güncelleme: 06.10.2020 21:30
IATA: Yılın ikinci yarısında hava yollarının dakikada 300 bin dolar kaybetmesini bekliyoruz

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Müdürü Alexandre de Juniac, hava yolu şirketlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayda yaklaşık 13 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Genel Müdürü Alexandre de Juniac, hava yolu şirketlerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ayda yaklaşık 13 milyar dolar kaybettiğini bildirdi.

Juniac, haftalık bilgilendirme toplantısında, Kovid-19 krizinin havacılık sektörünü etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Hava yolu şirketlerinin nakit kaybının sürdüğünü dile getiren Juniac, "Yılın ikinci yarısında hava yollarının ortalama olarak dakikada 300 bin dolar (ayda yaklaşık 13 milyar dolar) ve toplamda 77 milyar dolar kaybetmesini bekliyoruz. Bu, ikinci çeyrekteki 51 milyar dolarlık kaybın üstünde." dedi.

Juniac, şirketlerin iş yapamamalarından doğan zararı telafi etmek için maliyetleri hızlıca azaltamadıklarını, bu nedenle de nakit kaybettiklerini bildirdi.

Kovid-19'a karşı sistematik testler yapmaya devam ettiklerini söyleyen Juniac, "Bunun, hükümetlere, sınırları yeniden açma konusunda güven vermesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Juniac, krizin beklenenden daha uzun süreceğini ve derinleştiğini belirterek, hava yolu şirketlerinin hükümetlerden 160 milyar dolar destek aldığını, bu desteğin olmaması halinde daha fazla iflas ve iş kaybının görülebileceğini ifade etti.

Destek programlarının çoğunun sona erdiğine işaret eden Juniac, söz konusu yardımların verilme sürelerinin uzatılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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