IATA uyardı: Havacılıkta 2021 "beklentilerden kötü olacak"
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IATA uyardı: Havacılıkta 2021 "beklentilerden kötü olacak"

25.02.2021 15:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:07
IATA uyardı: Havacılıkta 2021

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), bugüne kadar yapılan rezervasyonlara ilişkin verilerin, havacılık endüstrisi için 2021 yılının "beklentilerden kötü" geçeceğini gösterdiği uyarısı yaptı.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (International Air Transport Association - IATA), bugüne kadar yapılan rezervasyonlara ilişkin verilerin, havacılık endüstrisi için 2021 yılının "beklentilerden kötü" geçeceğini gösterdiği uyarısı yaptı.

Endüstrinin nakitlerini, önceden öngörülenden daha fazla kullanmak zorunda kalacağına dikkat çekilen IATA açıklamasına göre veriler, 2021 yılında "ücretli yolcu-kilometre"nin (revenue passenger kilometers - RPK), geçen yıla göre yüzde 62 ile 67 arasında düşeceğini gösteriyor.

IATA ayrıca, Nisan ayından itibaren "Covid-19 uçuş seyahat kartı" üretmeye başlayacağını belirterek, hükümetlere de, dijital aşı sertifikasyonu sistemi kurmaları çağrısı yaptı.IATA'dan bu ayın başında yapılan bir açıklamada da, 2021 yılında 2019 yılındaki düzeylerinin yüzde 50'sine ulaşılabileceğini, ancak bu düzeye ulaşmanın dahi oldukça zor olacağını dikkat çekildi. Açıklamada altı çizilen en kötü senaryoya göre, 2021 yılında, geçen yıla göre yalnızca yüzde 13 artışla, 2109 yılı düzeylerinin yüzde 38'ine ulaşılabilecek.

IATA Genel Direktörü Alexandre de Juniac, "Yakın zaman için Covid-19'un olmadığı bir dünyayı öngörenin olduğunu sanmıyorum; hatta, bu yılın içinde" diye vurguladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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